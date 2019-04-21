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«Обсудили текущие вопросы сотрудничества». Путин и Лукашенко поговорили по телефону
22.04.2019 17:28 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Александром Лукашенко. Об этом
Сообщается, что президенты обсудили «текущие вопросы развития российско-белорусского сотрудничества».
Пресс-служба Белорусского президента пока о состоявшемся разговоре ничего не сообщает.
Напомним, в последнее время между Беларусью и Россией возник ряд проблемных моментов. Один из них касается качества поставляемой из России нефти. Эта тема возникла на фоне споров Беларуси и России. Минск хотел повысить тариф на прокачку нефти по своей территории на 23,1%, но
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В последнее время между Беларусью и Россией возник ряд проблемных моментов.
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