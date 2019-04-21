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«Обсудили текущие вопросы сотрудничества». Путин и Лукашенко поговорили по телефону

22.04.2019 17:28 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Александром Лукашенко. Об этом сообщила пресс-служба российского президента.

Сообщается, что президенты обсудили «текущие вопросы развития российско-белорусского сотрудничества».

Пресс-служба Белорусского президента пока о состоявшемся разговоре ничего не сообщает.

Напомним, в последнее время между Беларусью и Россией возник ряд проблемных моментов. Один из них касается качества поставляемой из России нефти. Эта тема возникла на фоне споров Беларуси и России. Минск хотел повысить тариф на прокачку нефти по своей территории на 23,1%, но не нашел понимания в РФ. Вслед за ограничениями на импорт продуктов питания из Беларуси Александр Лукашенко пригрозил поставить на ремонт нефтепроводы. В «Транснефти» заявили, что состояние участка «Дружбы» удовлетворительно, но «в случае необходимости» готовы помочь Минску ликвидировать дефекты.

Вечером 19 апреля концерн «Белнефтехим» заявил о «резком ухудшении» качества российского сорта Urals, поступающего транзитом по нефтепроводу «Дружба». В российской трубопроводной монополии признали наличие проблем и выразили надежду, что «ситуация с качеством должна нормализоваться к понедельнику-вторнику следующей недели».

В понедельник на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе заявили, что некачественное российское сырье привело к выходу из строя дорогостоящего оборудования.

 
Теги: Минск
 
 
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В последнее время между Беларусью и Россией возник ряд проблемных моментов.
 
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