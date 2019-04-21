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Прикрыли картошкой. Россельхознадзор сообщает о новой схеме незаконного ввоза яблок из Беларуси

22.04.2019 20:31 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям выявило новую схему незаконного ввоза из Беларуси в Россию свежих яблок. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.


Фото: fsvps.ru

19 апреля на фитосанитарном контрольном посту «Долосцы» Себежского района Псковской области при досмотре автотранспортного средства инспекторы обнаружили запрещенные к ввозу в Россию яблоки.

Фрукты везли без фитосанитарных сертификатов. Они были упакованы в черные коробки и завалены мешками с картофелем. Как уточняет Россельхознадзор, всего перевозилось 4 тонны яблок и 5 тонн картошки. На последнюю имелся фитосанитарный сертификат, выданный Главной государственной инспекцией по семеноводству, карантину и защите растений Республики Беларусь.

«Данный факт в очередной раз свидетельствует об отсутствии должного контроля со стороны фитосанитарной службы Республики Беларусь за сертификацией продукции, производимой белорусскими предприятиями», — отмечает ведомство.

Там уточняют, что 4 тонны яблок были уничтожены. Нарушитель привлечен к административной ответственности.

С 12 апреля, напомним, Россельхознадзор ввел запрет на поставку яблок и груш из Беларуси. В ведомстве не исключают, что под видом белорусской продукции в Россию может поставляться продукция из стран, в отношении которых введены продовольственные санкции.

Белорусский президент сравнил действия российских партнеров по закрытию рынка для Беларуси с санкциями. Об этом он заявил 11 апреля на совещании с экономическим блоком правительства.

«То одно предприятие закрыли, то другое. Потом то ли морковь, то ли салат, то ли уже огурцы не понравились. То ли у них подозрение есть, что мы что-то поставляем не оттуда. И каждый день происходит закрытие наших предприятий. Нам закрывают рынок», — отметил Александр Лукашенко.

 
 
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Уточняют, что 4 тонны яблок были уничтожены. Нарушитель привлечен к административной ответственности.
 
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