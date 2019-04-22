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«Экономика на пальцах» про послание без послания
22.04.2019 22:30 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Программа появится в прямом эфире 23 апреля, в 15.25.
19 апреля
В прошлые годы президент с азартом говорил о будущем, прорывах и успехах, ставил амбициозные цели. Куда все делось? Почему он говорит больше о прошлых успехах и не рисует контуры будущего.
Об этом подробнее в
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Послание и Пустота. О чем говорил Лукашенко 19 апреля.
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