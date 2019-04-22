«Экономика на пальцах» про послание без послания

Источник материала: Tut.by

Программа появится в прямом эфире 23 апреля, в 15.25.

Трансляция будет доступна на YouTube-канале TUT.BY и на странице Facebook .

19 апреля Александр Лукашенко выступил с традиционным посланием к народу и парламенту. Автор программы «Экономика на пальцах», послушав его, решил немного углубиться в историю и погрузился в десять предыдущих посланий. И обратил внимание на то, что это и два предыдущих послания были без какого-либо названия.

В прошлые годы президент с азартом говорил о будущем, прорывах и успехах, ставил амбициозные цели. Куда все делось? Почему он говорит больше о прошлых успехах и не рисует контуры будущего.

Об этом подробнее в «Экономике на пальцах» поговорим 23 апреля, в 15.25, в прямом эфире TUT.BY. Помогать Сергею будет главный редактор политико-экономического блока новостей портала Ольга Лойко .

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