Беларусь ведет переговоры о поставке в Бангладеш техники на $100 млн

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Михаил Мясникович

22 апреля /Корр. БЕЛТА/. Условия двустороннего партнерства Беларуси и Бангладеш, в том числе новый контракт по поставкам в южноазиатскую страну техники на $100 млн, обсуждались сегодня на встрече председателя Совета Республики Михаила Мясниковича с делегацией Бангладеш во главе с министром коммерции Типу Мунши, сообщили БЕЛТА в пресс-службе верхней палаты парламента.

"Мы приветствуем новый контракт на $100 млн. Кроме того, прорабатывается еще один контракт на $17 млн. Эти документы проходят внутригосударственные процедуры", - отметил Михаил Мясникович. Речь идет о поставках дорожно-строительной, сельскохозяйственной, грузовой техники. Белорусская сторона готова работать по разным схемам финансирования: через финансового оператора ОАО "Промагролизинг", экспортное финансирование Банка развития Беларуси и другие варианты.

Михаил Мясникович также предложил сотрудничество в энергетической сфере, в том числе в области строительства линий электропередачи и трансформаторных подстанций. Бангладеш реализует соответствующую программу инфраструктурных проектов, и Беларусь заинтересована в ней участвовать. Кроме того, белорусская сторона готова предложить Бангладеш свои услуги по подготовке специалистов в области ядерной безопасности и физической защиты атомной станции, которая строится в этой стране.

В числе перспективных направлений взаимодействия Михаил Мясникович также предложил рассмотреть нефтехимический комплекс. Беларусь производит конкурентоспособную продукцию, в том числе синтетические волокна и нити.

У двух стран большой резерв для развития партнерства в области науки и образования.

Беларусь заинтересована в том, чтобы сотрудничество с Бангладеш было разносторонним, развивалось более динамично и прирастало новыми проектами. Объем взаимной торговли за прошлый год вырос на 18%, но это не предел, сказал Михаил Мясникович. Он выразил уверенность в том, что текущий визит и предстоящее первое заседание белорусско-бангладешской совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству придадут новый импульс взаимодействию. "Нам надо активизировать политические контакты как на уровне глав государств, так и на уровне парламентов. Мы заинтересованы в визите президента Бангладеш в Минск, соответствующее приглашение направлено", - заявил председатель Совета Республики. Он также попросил передать слова приветствия премьер-министру Бангладеш.

В свою очередь министр коммерции Бангладеш отметил насыщенную программу визита в Минск. Он выразил заинтересованность в обсуждении экспортно-импортных отношений, возможности поставок в Бангладеш белорусских товаров, сельскохозяйственной и строительной техники.

Как рассказал журналистам заместитель министра промышленности Беларуси Дмитрий Корчик, Беларусь уже реализовала контракт по поставкам в Бангладеш техники "Амкодор" на $50 млн. Осуществлены также поставки малогабаритной тракторной техники в эту страну. Прорабатывается возможность расширения сотрудничества, в том числе посредством предоставления связанного кредита. "За этим сервис, увеличение доли белорусской техники на рынке Бангладеш, обучение специалистов и другие вопросы", - отметил он.-0-

Фото Геннадия Жинкова