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Некачественная нефть из РФ нанесла ущерб белорусским НПЗ

22.04.2019 13:19 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Концерн «Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества российской нефти: в пятницу на ОАО «Гомельтранснефть Дружба», а в воскресенье на Мозырский НПЗ поступила российская некачественная нефть, которая нанесла ущерб предприятиям.

Сообщается, что было зафиксировано поступление нефти с повышенным содержанием хлоорганических соединений: показатели были в сотни раз выше стандартных.  Подобное сырье может привести к ускоренной коррозии нефтепровода. Пробы были отобраны в присутствии представителя «Транснефти».

Вице-премьер Игорь Ляшенко провел сегодня на ОАО «Нафтан» заседание оперативного штаба по поставкам нефти, сообщает БелТА. Он отметил, что провел беседу с руководством российского поставщика нефти. Стороны запланировали провести 23 апреля переговоры по поставкам некачественного сырья: представители концерна и директоры НПЗ встретятся в России с представителями компании «Транснефть».

«Во время разговора руководители «Транснефти» заверили меня, что предпринимают все действия по максимальной откачке нефти с повышенным содержанием хлорида и подмешиванием более качественной нефти. Обещают, что в ближайшее время ситуация стабилизируется», — сказал он.

В ходе переговоров будет обсуждаться ситуация с поставками некачественной нефти в нашу страну.

Ущерб от некачественной нефти может составить от десяток до сотен миллионов долларов, заявил вчера председатель «Белнефтехима» Андрей Рыбаков.

Напомним, Александр Лукашенко во время совещания 11 апреля заявил, что нефтепроводы при необходимости нужно закрывать на ремонт несмотря на то, что по ним проходит транзит российской нефти.

Глава государства выразил возмущение ситуацией с ограничением и запретами поставок белорусских продуктов в Россию, назвав их санкциями. 

В этот же день пресс-секретать Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия не вводит никакие санкции в отношении белорусских предприятий. Российская сторона с пониманием относится к «эмоциональным репликам», учитывая близкие и дружественные двусторонние отношения между странами. В то же время в России считают, что белорусский участок нефтепровода «Дружба» не требует остановки для выполнения ремонтных работ, однако всегда готовы помочь.

Ранее предложение Беларуси о повышении на 23% тарифов на перекачку российской нефти не нашло отклика у Федеральной антимонопольной службы РФ: доводы Беларуси там нашли необоснованными и отказали в повышении тарифов.

 

 
 
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Концерн «Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества российской нефти: в пятницу на ОАО «Гомельтранснефть Дружба», а в воскресенье на Мозырский НПЗ поступила...
 
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