Некачественная нефть из РФ нанесла ущерб белорусским НПЗ

Концерн «Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества российской нефти: в пятницу на ОАО «Гомельтранснефть Дружба», а в воскресенье на Мозырский НПЗ поступила российская некачественная нефть, которая нанесла ущерб предприятиям.

Сообщается, что было зафиксировано поступление нефти с повышенным содержанием хлоорганических соединений: показатели были в сотни раз выше стандартных. Подобное сырье может привести к ускоренной коррозии нефтепровода. Пробы были отобраны в присутствии представителя «Транснефти».

Вице-премьер Игорь Ляшенко провел сегодня на ОАО «Нафтан» заседание оперативного штаба по поставкам нефти, сообщает БелТА . Он отметил, что провел беседу с руководством российского поставщика нефти. Стороны запланировали провести 23 апреля переговоры по поставкам некачественного сырья: представители концерна и директоры НПЗ встретятся в России с представителями компании «Транснефть».

«Во время разговора руководители «Транснефти» заверили меня, что предпринимают все действия по максимальной откачке нефти с повышенным содержанием хлорида и подмешиванием более качественной нефти. Обещают, что в ближайшее время ситуация стабилизируется», — сказал он.

В ходе переговоров будет обсуждаться ситуация с поставками некачественной нефти в нашу страну.

Ущерб от некачественной нефти может составить от десяток до сотен миллионов долларов, заявил вчера председатель «Белнефтехима» Андрей Рыбаков.