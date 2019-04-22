Россия обвинила Беларусь в незаконных поставках яблок

Россельхознадзор обвинил Беларусь в использовании незаконной схемы перевозки свежих яблок и раскритиковал работу фитосанитарной службы Беларуси.

Как сообщается на сайте российского надзорного ведомства, 19 апреля при проведении контрольно-надзорных мероприятий на посту «Долосцы» Себежского района Псковской области «выявлена новая схема незаконного ввоза в Россию яблок свежих из Республики Беларусь неустановленного происхождения».

При досмотре автомобиля, который, согласно документам, перевозил пять тонн картофеля, были найдены ящики с яблоками (4 тонны), на которые документов не было. Кроме того, Россельхознадзор с 12 апреля запретил ввозить яблоки из Беларуси . Решение на ограничение поставок яблок и груш было принято в связи с тем, что из Беларуси продолжает поступать продукция с неустановленным фитосанитарным статусом и фальсифицированными фитосанитарными сертификатами.

«Яблоки в обезличенных черных коробках ввозились в Российскую Федерацию без фитосанитарных сертификатов, заваленные мешками с картофелем, на который имелся фитосанитарный сертификат, выданный Главной Государственной инспекцией по семеноводству, карантину и защите растений Республики Беларусь. Данный факт в очередной раз свидетельствует об отсутствие должного контроля со стороны фитосанитарной службы Республики Беларусь за сертификацией продукции производимой белорусскими предприятиями», - говорится в сообщении Россельхознадзора.

Там также сообщается, что яблоки были уничтожены, а нарушителя привлекли к административной ответственности.

11 апреля Александр Лукашенко во время совещания с экономическим блоком правительства и сравнил с санкциями многочисленные ограничения, которые вводит Россия в последнее время в отношении белорусской продукции. «Нам выкручивают руки», - заявил президент.

Фото: Россельхознадзор