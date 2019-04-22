На «Брестском пиве» будут готовить сбитень, медовуху и фруктово-ягодное вино

Источник материала: Tut.by

Процесс санации в ОАО «Брестское пиво» начался в 2014 году. Известный брестский бренд пятый год не может побороть финансовые трудности в виде долга на 14 млн рублей. На общем собрании утвержден план мероприятий, направленных на окончание расчетов с кредиторами. О том, что ждет «Брестское пиво» в ближайшее время и в обозримом будущем, сообщил «Вечернему Бресту» антикризисный управляющий ОАО «Брестское пиво» Сергей Тельпук.





Сергей Александрович, каково положение дел на предприятии? Были слухи, что вы вообще закрываетесь.

— Мы продолжаем работать, хотя, действительно, собрание кредиторов в декабре минувшего года приняло решение закрыть производство пива. Это следствие того, что за 2018 год мы сработали с убытком. И кредиторы, не видя перспективы возврата долгов, поставили под сомнение целесообразность существования ОАО «Брестское пиво».

Сначала было принято решение остановить работу предприятия с 1 апреля, а часть работников уволить. Затем начать расчеты с кредиторами за счет высвобождения оборотных средств и реализации имущества. Но это мог быть первый шаг к ликвидации производства. Наши работники обращались в органы госуправления с просьбой, чтобы завод не прекращал работу. И вопрос был тщательно изучен на всех уровнях.

Почему сработали с убытком?

— 30 процентов объемов производства у нас зависело от одного заказчика. Для него мы разливали пиво на давальческих условиях. В 2018 году покупатель-партнер отказался от сотрудничества, и мы серьезно «просели». В итоге это сказалось на годовом финансовом результате. Перед этим, в 2016—2017 годах, наблюдалась динамика роста. К сожалению, все изменилось. Крупные заказчики, с одной стороны, хороши, с другой — опасны тем, что заменить их бывает очень сложно.

Найти новые рынки сбыта проблематично?

— Работаем над этим, но организаций, в таких объемах заказывающих пиво, мало. Партнер, с которым сотрудничали, купил себе пивзавод, и у нас появился еще один сильный конкурент.





Что будете предпринимать в такой ситуации?

— Буквально в последние дни марта достигнуто соглашение с производителем напитков брожения. Таких, как сбитень, медовуха. Новый партнер выразил намерение загрузить «Брестское пиво» заказами. Ведь наше оборудование позволяет разливать и такие напитки. С апреля плотно работаем в этом направлении.

Сбитень, медовуха… Речь не идет о перепрофилировании?

— Мы просто расширяем ассортимент. Будем выпускать и пиво, и квас, планируем возобновить производство минеральной воды и безалкогольных напитков. А еще намерены в ближайшее время начать розлив фруктово-ягодного вина крепостью до 15 градусов. (Ранее в ОАО «Брестское пиво» выпускали крепленое плодово-ягодное вино. — Авт.)

Как реагируют работники на такие перемены?

— Во время перипетий уволилось около 20 человек. В штате остался 141 человек, и 49 человек задействуем по договору подряда.

Каковы нынешние объемы выпуска пива на предприятии?

— В прошлом году, к сожалению, они снизились на 26 процентов. А в январе-марте нынешнего года произведено 264 тыс. декалитров (дал) пива, что составляет 87,6 процента к аналогичному периоду прошлого года. Помимо ухода крупного заказчика сократился экспорт нашей продукции в страны Балтии, Россию.

17 апреля утвержден перечень мероприятий, направленных на окончание расчетов с кредиторами, который предусматривает заключение мирового соглашения. Что это значит?

— Мировое соглашение — это процедура банкротства в виде соглашения между должником, конкурсными кредиторами, а также третьими лицами об уплате долгов. Проще говоря, документ, который установит порядок погашения долгов и позволит завершить процедуру банкротства. Участниками процедуры банкротства являются разные стороны — кредиторы, акционеры, трудовой коллектив. И, конечно, чрезвычайно важным здесь является взаимоотношение акционеров и кредиторов, чтобы последние были заинтересованы в работе предприятия. Тогда они договорятся, в каком режиме будут работать, в какие сроки отдавать долги. Когда я говорю о мировом соглашении, то в первую очередь подразумеваю предоставление отсрочки и длительной рассрочки по уплате долгов. А выплачивать их можно либо из полученной прибыли, либо из средств от продажи имущества.

Ранее было объявлено о нескольких аукционах по продаже госпакета акций предприятия. Судя по всему, его не хотят покупать?

— В самом начале мы рассматривали вариант, когда инвестор приходит, приобретая госпакет акций. Объявили о нескольких аукционах, но никто не подал заявок. Затем перешли к продаже предприятия как имущественного комплекса. Провели 6 аукционов, в итоге первоначальная цена снизилась почти наполовину. Давали рассрочку на 5 лет, но все равно никто не «заявился». Могу предположить, что у крупных игроков на пивном рынке Беларуси нет необходимости в приобретении такого актива. В настоящее время предприятие как имущественный комплекс оценено примерно в 6 миллионов долларов.

Почему именно такая сумма?

— 6 миллионов долларов — это минимальная цена продажи, определенная расчетным путем (она значительно ниже результатов независимой оценки). То есть, продажа всего имущества предприятия за 6 миллионов долларов позволит рассчитаться со всеми его долгами.

И все же, насколько знаю, интерес у потенциальных инвесторов был.

— Был, но почему не хотят покупать, судить сложно. Вместе с тем, все крупные игроки на белорусском рынке пива, за исключением «Брестского пива» и «Крынiцы» — это международные компании. И центры принятия решений находятся за пределами нашей страны. У нас бывает немало делегаций, но дальше экскурсий дело пока не идет. Приезжали представители российских, польских, турецких компаний… Некоторые интересуются до сих пор, но конкретных предложений нет. Не будем забывать, что главной идеей санации был поиск инвестора, который имеет средства на дальнейшее развитие и продвижение предприятия и бренда, опытен в данной сфере. Увы, такового пока не нашлось. Белорусский партнер, с которым мы договорились работать по напиткам брожения, заинтересован в том, чтобы «Брестское пиво» продолжило работу, но о покупке всего завода речь пока не идет.

А чего не хватает «Брестскому пиву», чтобы выйти на прибыльную работу, в целом изменить ситуацию?

— Конечно, я бы хотел, чтобы предприятие стало больше продавать, больше зарабатывать, чтобы мы рассчитались с долгами. Что касается процесса производства пива, то все у нас хорошо, но есть другие вопросы. Например, котельное оборудование очень старое, и это влечет большие расходы. Изначально завод был построен на огромных площадях и рассчитан на большие промышленные объемы. Со временем объемы производства снижались, и сегодня содержание отдельных объектов только увеличивает расходы. Есть неиспользуемые объекты, их мы сейчас выставляем на торги. Например, цех безалкогольных напитков, из которого все оборудование перенесли в здание главного корпуса пива.

А для выхода на прибыльную работу необходимо нарастить производство и реализацию всех видов продукции. Например, в 2016 году мы получили прибыль всего 596 тысяч рублей. Так что надо значительно увеличивать объемы производства и реализации продукции, чтобы отдавать деньги, которые мы должны.

О каких суммах идет речь?

— Общая сумма долгов — 14 миллионов рублей. Это и текущая, и накопленная задолженность. Но даже если зарабатывать по миллиону долларов в год, то понадобится семь лет… То есть, если мы говорим о мировом соглашении, то должно быть лет десять рассрочки.

Получается, наши проблемы усугубляются. Мы не вкладываем деньги в продвижение. Их у нас просто нет. Лидируют же на рынке те компании, которые инвестируют значительные средства на эти цели. И реклама, и взаимодействие с крупными торговыми сетями — все имеет значение. Но решающим фактором, конечно же, является цена. В выигрыше те, у кого более эффективное производство и служба продаж, маркетинг. Брест и Брестская область — наш основной рынок сбыта. Начали продаваться в Гомеле. Большое поле для деятельности — столичный регион. К сожалению, все не успеваем охватить. Отмечу, что настоящие и давние ценители брестского пива есть. Могу только призвать голосовать рублем и быть патриотами своего родного бренда. Как бы банально ни звучало, но никто не спасет нас кроме нас самих.

А вы довольны тем, как представлены предприятие и его продукция дома, в Бресте?

— Все становится понятно, если в теплое время пройтись по Советской. Во многих кафе установлено торговое оборудование известных белорусских пивоваренных компаний. Они инвестируют в это и продвигают, естественно, свое пиво. Мы там тоже должны присутствовать, однако одним махом проблему не решить. Но работу в данном направлении ведем. У нас натуральное качественное пиво. И оно пользуется спросом. Мы видим интерес к продукции по работе нашего магазина, который соседствует с предприятием. Несмотря на все изменения на Набережной, там тоже останется наше «насиженное» торговое место. Но за пределами области бренд, возможно, не раскручен. И для этого нужны инвестиции. Год назад провели ребрендинг торговой марки. К сожалению, на остальные пункты программы пока нет денег. Но уверен, что нужно работать на долгосрочную перспективу. Иначе процедура банкротства может стать необратимой.