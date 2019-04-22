Беларусь приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии

Источник материала: БелТА

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь из-за поставок некачественной нефти из России приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии. Об этом сообщил сегодня заместитель генерального директора по коммерческим вопросам Белорусской нефтяной компании Сергей Гриб на семинаре-конференции "Экспорт в ЕС продукции концерна "Белнефтехим", передает корреспондент БЕЛТА.

"На текущий момент (контрактные обязательства. - Прим. БЕЛТА) приостановлены до момента решения вопроса с российской нефтью", - сказал Сергей Гриб.

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