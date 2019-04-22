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Белорусская нефтяная компания: Экспорт приостановлен, надеемся обойтись без санкций, потери считаем

23.04.2019 10:22 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Беларусь приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии, заявил перед семинаром в Национальном центре маркетинга МИД Беларуси заместитель по коммерческим вопросам Белорусской нефтяной компании Сергей Гриб. Потери подсчитываются.

Гриб прокомментировал снижение экспорта в начале года примерно на 10%. Сказался рост поставок на внутренний рынок. Он напомнил, что по итогам договоренностей прошлого года с Россией утвержден нулевой баланс на поставку российских нефтепродуктов, спрос на светлые нефтепродукты, дизтопливо вырос, следовательно экспорт снизился.

Собеседник не уточнил, на сколько снизится экспорт из-за приостановки поставок светлых нефтепродуктов и дизтоплива из-за сокращения нефтепереработки в связи с поступлением некачественной российской нефти. «Это форс-мажор, поэтому сейчас работаем над тем, чтобы со стороны контрагентов санкций к нам не было», — отметил он.

На вопрос о том, посчитали ли экономические потери Беларуси от приостановки Сергей Гриб уточнил: «в процессе».

Он рассказал, что экспортные стратегия компании остается неизменной — основная продукция поставляется на наиболее премиальные рынки — Украина, Балтия, Польша, темные нефтепродукты — в страны дальней дуги через порты Балтийского моря.
Гриб также прокомментировал российский запрет на поставку топлива в Украину, отметив, что поставки светлых нефтепродуктов возможны, но по разрешению уполномоченных органов РФ.

«Сейчас поставка и осуществляется по такому разрешению. Что касается других продуктов, битума, то Россия приостановит поставки, ожидаем рост спроса на белорусскую продукцию».

 
 
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Беларусь приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии.
 
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