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Создается гарантированный резерв нефтепродуктов для внутреннего рынка

23.04.2019 11:24 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Создается гарантированный резерв нефтепродуктов для внутреннего рынка
На Мозырском НПЗ. Фото из архива

23 апреля, Мозырь /Корр. БЕЛТА/. Создается необходимый резерв нефтепродуктов для гарантированного обеспечения топливом внутреннего рынка. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов на научно-технической конференции "Развитие нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств" в Мозыре, передает корреспондент БЕЛТА.

Такие меры предпринимаются в настоящее время из-за поставки некачественной нефти из России. При этом НПЗ гарантирует надлежащее качество продукции.

Как пояснил Владимир Сизов, поставка на экспорт таких продуктов, как битум, газойль, мазут, продолжается.

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23 апреля, Мозырь /Корр. БЕЛТА/. Создается необходимый резерв нефтепродуктов для гарантированного обеспечения топливом внутреннего рынка. Об этом сообщил...
 
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