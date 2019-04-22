«Белнефтехим»: Загрязненная российская нефть начала поступать в ЕС и Украину

Источник материала: Tut.by

Российская нефть с повышенным содержанием хлорорганических соединений начала поступать в Европу и Украину, сообщил заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов журналистам в Мозыре во вторник, сообщает Interfax.by .



Фото: belchemoil.by

«По результатам тех проб, которые отобраны на границе Республики Беларусь и Республики Польша, мы констатировали, что некачественная нефть уже поступила на территорию Евросоюза. Мы также обладаем оперативной информацией, что нефть с измененными характеристиками уже находится на территории Украины», — сказал Сизов.