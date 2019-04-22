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В помощь белорусским производителям при поставке продукции на экспорт

23.04.2019 — Новости Экономики | Навiны Палесся  
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Источник материала: Навiны Палесся

В помощь белорусским производителям при поставке продукции на экспорт

Отечественные предприятия имеют возможности и потенциал для производства продукции на экспорт. При поставке производимой продукции на экспорт, организациям необходимо выполнить все предъявляемые потребителем требования. Для обеспечения результативной поставки продукции на зарубежные рынки Госстандартом совместно с центром аккредитации разработаны рекомендации для белорусских производителей. Рекомендации разъясняют организациям порядок действия по осуществлению оценки соответствия при поставке продукции на экспорт. Ознакомится, с данными рекомендациями можно на официальном сайте РУП «Пинский ЦСМС» в разделе новости. Поставляемая на экспорт продукция должна сопровождаться документами о подтверждении соответствия и протоколами испытаний, выданными аккредитованными лабораториями. Следует отметить, что при поставке продукции на экспорт, на протокол испытаний поставляемой продукции должен быть нанесен комбинированный знак Международной организации по аккредитации лабораторий ILAC MRA. Это минимизирует практику повторных испытаний, позволяет организациям существенно сократить соответствующие издержки и повысить конкурентоспособность продукции. Белорусский государственный центр аккредитации (БГЦА) в октябре 2018 года получил разрешение со стороны ILAC на применение знака ILAC MRA при аккредитации испытательных и калибровочных лабораторий. Таким образом, Национальная система аккредитации нашей республики стала полноправным партнером международного сообщества по аккредитации и оценке соответствия и на равных условиях претендует на признание выданных в стране протоколов испытаний, калибровки, сертификатов соответствия продукции, систем менеджмента при осуществлении международной торговли. Более подробная информация о правилах применения знака аккредитации ILAC MRA испытательными лабораториями размещена на официальном сайте БГЦА.

 
 
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Отечественные предприятия имеют возможности и потенциал для производства продукции на экспорт. При поставке производимой продукции на экспорт, организациям...
 
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