В зоне отчуждения появится мобильная связь

В Полесском государственном радиационно-экологическом заповеднике появилась мобильная связь: базовая станция стандарта GSM поможет отслеживать экологическую обстановку в регионе, включая зону отчуждения, а также предотвращать лесные пожары. Проект реализовала компания velcom | A1, развернувшая первую сеть на территории, пострадавшей при аварии на Чернобыльской АЭС.

Полесский государственный радиационно-экологический заповедник – природоохранный комплекс площадью 216 тысяч гектаров. Он частично включает в себя территорию зоны отчуждения, в которую входят пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС Хойникский, Брагинский и Наровлянский районы Гомельской области. Надежная связь – критически важный аспект эффективной работы заповедника. Со строительством 70-метровой базовой станции и развертыванием GSM-сети на территории заповедника станет возможен запуск современной системы радиационно-метеорологических наблюдений и пожарного контроля. Это позволит сотрудникам ПГРЭЗ получать оперативные данные для анализа обстановки внутри охраняемой зоны, а также более эффективно управлять ресурсами в случае необходимости предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Реализация первого в Беларуси проекта по строительству базовой станции для передачи данных в зоне отчуждения потребовала особо тщательного подхода к согласованию и проведению всех необходимых работ. Требовалось учитывать статус Полесского государственного радиационно-экологического заповедника как охраняемого природного объекта, особенности существующего природного ландшафта. Кроме того, поскольку заповедник находится в зоне радиационного загрязнения, въезд на его территорию строго ограничен и требует получения специальных пропусков.

«Обеспечение связью территорий зоны отчуждения, входящих в Полесский государственный радиационно-экологический заповедник, имеет большое социальное значение. Несмотря на сложность и специфичность этой задачи, компания velcom | A1 предприняла все необходимое для ее решения. Благодаря современным технологиям связи работа по предотвращению чрезвычайных ситуаций и мониторингу экологической обстановки в заповеднике станет продуктивнее», – отметил начальник управления планирования сети компании velcom | A1 Сергей Барамыкин.

Полесский государственный радиационно-экологический заповедник – крупнейший заповедник в Беларуси. Он был создан в 1988 г. на территориях, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС с целью радиобиологических и экологических исследований, а также биологических наблюдений. Вместе с тем заповедник играет важную роль в сохранении биоразнообразия Полесского региона: в нем зарегистрирован 1251 вид растений (в том числе 18 занесенных в Красную книгу), 54 вида млекопитающих, 25 видов рыб, 280 видов птиц. Более 40 видов животных относят к редким и исчезающим.