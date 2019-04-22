Беларусь приостанавливает экспорт нефтепродуктов из-за низкого качества сырья

Белорусская сторона приняла решение приостановить экспорт светлых нефтепродуктов в страны Балтии, Польшу и Украину из-за низкого качества российской нефти, поставляемой на НПЗ Беларуси.

Об этом заявил заместитель гендиректора по коммерческим вопросам Белорусской нефтяной компании Сергей Гриб. Он отметил, что белорусская сторона временно приостановила контрактные обязательства, пока не будет выяснен вопрос с качеством российской нефти. Беларусь еще не оценила ущерб, который нанесен из-за приостановки поставок.

Как пишет БЕЛТА , заместитель гендиректора отметил, что на этот шаг пришлось пойти из-за того, что Республике Беларусь необходимо обеспечивать возросшие потребности внутреннего рынка. Также сообщается, что белорусская сторона работает над тем, чтобы в ее строну не последовало санкций из-за приостановки экспорта светлых нефтепродуктов за нарушение контрактных обязательств.

Экспорт темных нефтепродуктов сохранен в полном объеме.

Во вторник 23 апреля в Москве должны пройти белорусско-российские переговоры, на которых планируется обсудить качество нефти, поступающей на белорусские НПЗ из РФ. В состав белорусской делегации входят представители государственного концерна «Белнефтехим» и руководители двух НПЗ. Переговоры будут вестись с представителями компании «Транснефть».

Напомним, что накануне концерн «Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества российской нефти: в пятницу на ОАО «Гомельтранснефть Дружба», а в воскресенье на Мозырский НПЗ поступила российская некачественная нефть, которая нанесла ущерб предприятиям. Ущерб от некачественной нефти может составить от десяток до сотен миллионов долларов, заявил 21 апреля председатель «Белнефтехима» Андрей Рыбаков.