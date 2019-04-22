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Беларусь приостанавливает экспорт нефтепродуктов из-за низкого качества сырья
23.04.2019 11:56 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Белорусская сторона приняла решение приостановить экспорт светлых нефтепродуктов в страны Балтии, Польшу и Украину из-за низкого качества российской нефти, поставляемой на НПЗ Беларуси.
Об этом заявил заместитель гендиректора по коммерческим вопросам Белорусской нефтяной компании Сергей Гриб. Он отметил, что белорусская сторона временно приостановила контрактные обязательства, пока не будет выяснен вопрос с качеством российской нефти. Беларусь еще не оценила ущерб, который нанесен из-за приостановки поставок.
Как пишет
Экспорт темных нефтепродуктов сохранен в полном объеме.
Во вторник 23 апреля в Москве должны пройти белорусско-российские переговоры, на которых планируется обсудить качество нефти, поступающей на белорусские НПЗ из РФ. В состав белорусской делегации входят представители государственного концерна «Белнефтехим» и руководители двух НПЗ. Переговоры будут вестись с представителями компании «Транснефть».
Напомним, что накануне концерн «Белнефтехим»
Проблему признало Минэнерго России. При этом, пресс-секретарь Путина сообщил накануне, что во время прошедшего 22 апреля телефонного разговора, главы стран эту
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Белорусская сторона приняла решение приостановить экспорт светлых нефтепродуктов в страны Балтии, Польшу и Украину из-за низкого качества российской нефти,...
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