5 дизайнерских домов под Минском, которые осталось довести до ума. Цены от $49 тыс.

Недостроенный дом находится в 24 километрах от МКАД, в садовом товариществе «АгроБелОИ-1» (Смолевичский район). «Каркасник» построен на возвышенности, на большом участке, площадью 20 соток. Проект разработан архитектурной студией, построен на совесть. Толщина наружных стен – 34 сантиметра, фасад вентилируемый, доска обработана защитным маслом для дерева.
Площадь двухэтажного дома – 195 «квадратов», из них 88 – жилая, цоколь – около 60 кв.м. В доме запроектировано три выхода, на всех установлены металлические двери.
На сегодня готовность дома 65%: уже стоит коробка, установлены окна ПВХ с электрическими роллетами, обозначены места межкомнатных перегородок. Кровля – фальцевая металлическая, толщина с утеплением – 300 мм. В дом введено электричество, вода (собственная скважина) и канализация (автономная канализация, станция биологической очистки «Аквалос»). Газ по улице, ввод запланирован на 2019 год. Цена недостроенного объекта – $130 тыс.
$115 тыс. с торгом просит собственник необычного дома в деревне Строчица, что в 8 километрах от МКАД в брестском направлении. Трехэтажный коттедж архитектурно вписан в природный ландшафт местности, находится на первой береговой линии реки Птичь. Проект – дизайнерский, реализован на 80%. В доме предусмотрено много остекления, а также две открытые террасы с видом на реку и лес. Всего в пяти минутах ходьбы – благоустроенный пляж и кафе.
Дом построен с применением энергосберегающих технологий: качественное утепление фасадов (100 мм), двойные энергосберегающие стеклопакеты. Снаружи оштукатурен и покрашен. Коммуникации подведены и разведены по дому. В наличии электричество, канализация, водопровод и отопление. На первом уровне обустроены теплые полы, второй и третий отапливается радиаторами. В коттедже продумана система вентиляции, предусмотрен дымоход под камин. Гаражные ворота DOORHAN» с электроприводом. Сигнализация с датчиками движения. Объект продается в связи с переездом собственника на ПМЖ.
В Белице на продажу выставлен красивый коттедж с панорамным остеклением. Дом практически готов к эксплуатации, осталось «добить» чистовую отделку и внести мебель. Здание выполнено по оригинальному проекту, с окон открывается вид на местные красоты. Подходит для круглогодичного проживания. Площадь объекта – 178 «квадратов», жилая зона – 164 кв.м.
К коттеджу организован хороший подъезд. В доме разведено электричество, есть собственная скважина с системой очистки воды, проведена телефонная линия и оптоволокно. Отопление – электрический котел. Цена объекта – $149 тыс.
За $204,5 тыс. продается необычный дом с собственным SPA-комплексом в Колодищах. Общая площадь коттеджа – более 200 «квадратов», жилая – 165. Построен дом из экологически чистых материалов по канадской технологии Post and Beam. Дом полностью готов к чистовой отделке, готовность сооружения – 90%.
Участок, площадью 15 соток, выделен в лесном массиве, подъезд асфальтирован, комплекс охраняется. Из инженерных коммуникаций здесь есть электричество, газ и канализация.
На десерт – дача за $49 тыс. в 29 километрах от МКАД. Земельный участок выделен в садовом товариществе недалеко от деревни Быкачино (Смолевичский район). Земля в частной собственности, на ней продавец начал строительство интересного дома в скандинавском стиле. Проект авторский, реализован на 85%, из незавершенного – только отделка. Планировка в доме свободная.
Вокруг участка взрослый сосновый лес. В полуподземном уровне коттеджа размещается автомобильное место с удобным заездом. Со слов продавца, объект реализован из качественных стройматериалов, согласно нормам и технологиям. Кровля эксплуатируемая, на ней можно обустроить место отдыха с живописным видом на окрестности.