5 дизайнерских домов под Минском, которые осталось довести до ума. Цены от $49 тыс.

Площадь двухэтажного дома – 195 «квадратов», из них 88 – жилая, цоколь – около 60 кв.м. В доме запроектировано три выхода, на всех установлены металлические двери.

На сегодня готовность дома 65%: уже стоит коробка, установлены окна ПВХ с электрическими роллетами, обозначены места межкомнатных перегородок. Кровля – фальцевая металлическая, толщина с утеплением – 300 мм. В дом введено электричество, вода (собственная скважина) и канализация (автономная канализация, станция биологической очистки «Аквалос»). Газ по улице, ввод запланирован на 2019 год. Цена недостроенного объекта – $130 тыс.