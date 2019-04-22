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Беларусь до конца года хочет начать поставки альтернативной нефти и присматривается к покупке терминала

23.04.2019 14:37 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

ЗАО «Белорусская нефтяная компания» рассчитывает до конца нынешнего года организовать поставки нефти, альтернативные российским и присматривается к покупке терминала в одном из портов, заявил журналистам заместитель гендиректора БНК по коммерческим вопросам Сергей Гриб в кулуарах семинара по экспорту нефтепродуктов, организованного Национальным центром маркетинга МИД Беларуси.


Фото из архива

Ведется работа с портами Латвии и Литвы по покупке терминала. Одним из существенных моментов при решении вопроса приобретения портовой инфраструктуры будут возможности того или иного терминала по приемки нефти, так как вопрос актуализировался с перспективой завершения Россией налогового маневра и перехода Беларусью на мировые цены. При этом Сергей Гриб не уточнил. Склоняется компания к литовскому Бутинге или латвийскому Рижскому порту. «Все будет зависеть от условий, которые предложат партнеры», — уточнил он.

Речь идет о приеме 200−300 тысяч тонн нефти в месяц. Далее нефть планируется доставлять в Беларусь железнодорожным. «Обсуждается и доставка трубопроводным транспортом, но это будущая перспектива», — сказал Сергей Гриб.

В качестве возможных стран-поставщиков нефти замдиректора назвал Азербайджан, Саудовскую Аравию и Нигерию.

Напомним, сейчас Беларусь закупает у России все 18 млн тонн нефти для последующей переработки на двух нефтеперерабатывающих заводах в Мозыре и Новополоцке. Вместе с тем Минск периодически заводит разговоры об альтернативной нефти, как только возникают разногласия с Москвой. Вопрос актуализируется в ростом цены на российскую нефть для Беларуси из-за налогового маневра.

Как ранее сообщалось, белорусские НПЗ могут переработать порядка 18 различных сортов.

Самый свежий пример касался поставок из Ирана, но сейчас это направление не обсуждается из-за санкций. Напомним, в 2017 году в Беларусь были поставлены две партии иранской нефти: на 600 и 800 тысяч баррелей. Поставки осуществлялись танкером до Одессы, затем по железной дороге на Мозырский НПЗ.

В 2010 году во время нефтяного конфликта, возникшего после введения Россией экспортных пошлин на нефть, Беларусь пыталась найти альтернативу российскому сырью в Венесуэле.

В итоге был заключен двухлетний контракт на поставку 14 млн тонн между Белорусской нефтяной компанией и венесуэльской PDVSA. Но по итогу объемы были меньше. В 2010—2011 гг. через Одесский порт прошло почти 1,5 млн т нефти венесуэльского и азербайджанского происхождения, в том числе по схеме своп. Белорусские власти признавали, что затраты на транспортировку нефти из Венесуэлы очень велики.

В 2016 году Беларусь возобновила поставки нефти из Азербайджана через Одесский морской порт. По данным Reuters, Беларусь импортировала в общей сложности 560 тысяч тонн сырой нефти сортов Azeri Light и CPC Blend. Однако о дальнейших поставках не было информации.

Говорил о готовности поставлять нефть в Беларусь и Казахстан.

 
Теги: Минск
 
 
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ЗАО «Белорусская нефтяная компания» рассчитывает до конца нынешнего года организовать поставки нефти, альтернативные российским и присматривается к покупке...
 
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