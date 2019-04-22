ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Google и Одноклассники запустили проект на тему интернет-безопасности

23.04.2019 16:56 — Новости Экономики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Социальная сеть Одноклассники совместно с компанией Google запустили игровой тест на знание правил безопасности в сети. С помощью теста можно узнать основные правила безопасного поведения в интернете и поделиться ими со своими друзьями и близкими.

ОК уделяют большое внимание интернет-безопасности. Только за последний год число обращений в ее службу поддержки в связи с действиями финансовых мошенников снизилось в три раза. Кроме того, в ОК работает система превентивной защиты пользователей, которая блокирует подозрительную активность аккаунтов, включая финансовые операции.

Для Google безопасность пользователей также является одним из главных приоритетов. Игровой тест, размещенный в официальном сообществе компании, поможет определить уровень кибер-осведомленности пользователей.

Каждый день количество хакерских атак мошенников увеличивается. По заказу компании Google, аналитики из международной организации YouGov проверили, насколько безопасен российский интернет. Опрос показал: 30% пользователей сталкивались со взломом аккаунтов в соцсетях, а 43% — получали фишинговые сообщения.

Игровой тест, размещенный в официальной группе Google в ОК, поможет проверить уровень кибер-осведомленности и готовности к угрозам в сети — таким, как фишинг, социальная инженерия, потеря устройств с важными данными и другим.

 
 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Социальная сеть Одноклассники совместно с компанией Google запустили игровой тест на знание правил безопасности в сети.
 
Новости дня
Новости экономики
 
«Продажи не упали, значит, цены приемлемые». Как живет «Милавица» после громкого скандала
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.04.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
23.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика