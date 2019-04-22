Google и Одноклассники запустили проект на тему интернет-безопасности

Социальная сеть Одноклассники совместно с компанией Google запустили игровой тест на знание правил безопасности в сети. С помощью теста можно узнать основные правила безопасного поведения в интернете и поделиться ими со своими друзьями и близкими.

ОК уделяют большое внимание интернет-безопасности. Только за последний год число обращений в ее службу поддержки в связи с действиями финансовых мошенников снизилось в три раза. Кроме того, в ОК работает система превентивной защиты пользователей, которая блокирует подозрительную активность аккаунтов, включая финансовые операции.

Для Google безопасность пользователей также является одним из главных приоритетов. Игровой тест, размещенный в официальном сообществе компании, поможет определить уровень кибер-осведомленности пользователей.

Каждый день количество хакерских атак мошенников увеличивается. По заказу компании Google, аналитики из международной организации YouGov проверили, насколько безопасен российский интернет. Опрос показал: 30% пользователей сталкивались со взломом аккаунтов в соцсетях, а 43% — получали фишинговые сообщения.