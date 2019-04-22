|
Медведчук: Лукашенко 4 апреля уже знал, что Зеленский выиграет выборы в Украине
23.04.2019 21:30 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко 4 апреля уже знал, что Владимир Зеленский выиграет выборы в Украине. Об этом в программе «Пульс» на телеканале «
«По поводу Лукашенко я скажу впервые, я обещал раскрыть одну тайну, и я ее раскрою. Причем в прямом эфире, впервые», — сказал Медведчук.
Он напомнил, что когда
«Так вот, он мне тогда сказал, что это будет Зеленский, но, естественно, он попросил, чтобы я этого не говорил. И журналисты белорусские меня спрашивали, и в Украине, я отказался говорить, но сегодня я могу сказать, что тогда, на этой встрече 4 апреля он сказал, что президентом будет Зеленский», — рассказал Медведчук.
Напомним, Виктор Медведчук как минимум трижды встречался с Лукашенко в текущем году.
— Мы обсуждали, что он может более активно заняться вопросами урегулирования и установления мира на Донбассе, потому что он действительно этого хочет. Во-вторых, у него есть такая возможность. И в-третьих, все, что будет в этом плане делать господин Лукашенко, будет восприниматься украинскими гражданами с доверием, потому что уровень отношения к нему именно по этому признаку самый высокий, —
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«По поводу Лукашенко я скажу впервые, я обещал раскрыть одну тайну, и я ее раскрою. Причем в прямом эфире, впервые», - сказал Медведчук.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)