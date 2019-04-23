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Трудовые пенсии в Беларуси вырастут с 1 мая

24.04.2019 — Новости Экономики | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Трудовые пенсии в Беларуси вырастут с 1 мая
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Указ «О повышении пенсий».

Перерасчет трудовых пенсий будет произведен с 1 мая в связи с ростом средней заработной платы работников в республике. Фактический заработок пенсионеров будет скорректирован исходя из средней зарплаты по стране, примененной при предыдущем перерасчете пенсий, с повышением ее величины на 6,5%.

Финансирование расходов по реализации Указа будет осуществляться за счет средств государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь

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