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Несколько гипермаркетов «Евроопт» выставлены на продажу

24.04.2019 09:03 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Евроторг» выставил на продажу несколько гипермаркетов для оптимизации своего кредитного портфеля. Эту информацию TUT.BY сообщили участники рынка и подтвердил представитель компании.


Фото: Олег Киндар

«Ведутся переговоры с заинтересованными лицами, но на сегодняшний момент ни одна из сделок не закрыта», — отметил представитель ритейлера.

По информации TUT.BY, речь, в частности, идет о гипермаркете на улице Монтажников в Минске.

«Евроторг» — крупнейший продуктовый ритейлер Беларуси, доля которого на рынке розничной торговли продуктами питания на начало 2018 года была около 19% (более свежие данные не публиковались). Компания контролирует в общей сложности почти 750 магазинов «Евроопт», «Хит! Экспресс» и «Магия», а также развивает интернет-магазины E-dostavka.by и Gipermall.by.

Выручка «Евроторга» за 9 месяцев 2018 года составила 2,986 млрд рублей, что на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

 
Теги: Минск
 
 
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«Евроторг» выставил на продажу несколько гипермаркетов для оптимизации своего кредитного портфеля. Эту информацию TUT.BY сообщили участники рынка и подтвердил...
 
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