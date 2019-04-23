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Китай предоставит Беларуси 100 млн евро для развития экономики

24.04.2019 10:41 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Китай предоставит Беларуси 100 млн евро для развития экономики
Фото посольства Беларуси в Китае

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кредитное соглашение о предоставлении ОАО "АСБ Беларусбанк" финансовых ресурсов на сумму 100 млн евро для развития национальной экономики подписано сегодня в Пекине. Об этом БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Китае.

Документ подписан на встрече Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Китае Кирилла Рудого с председателем правления Банка развития Китая Чжао Хуаном. Во время переговоров стороны обсудили перспективные направления сотрудничества.

Кирилл Рудый ранее заявил журналистам, что во время визита белорусской делегации в Китай, приуроченного к проведению Второго форума международного сотрудничества "Пояс и путь", планируется подписать более 20 документов. "Одно межправительственное, шесть межведомственных соглашений и 13 документов на уровне бизнеса. Межправсоглашение - между министерствами транспорта двух стран - открывает рынок услуг для белорусских автоперевозчиков в Китае", - пояснил дипломат.

Александр Лукашенко 25-27 апреля примет участие в II Форуме международного сотрудничества "Пояс и путь" в Пекине и проведет ряд двусторонних встреч. Запланирована также встреча главы государства с Председателем КНР Си Цзиньпином, на которой стороны обсудят реализацию наиболее значимых совместных проектов, развитие межрегионального сотрудничества и перспективы углубления белорусско-китайского взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной, гуманитарной и других сферах.-0-

Фото посольства Беларуси в Китае

 
Теги: Минск
 
 
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24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кредитное соглашение о предоставлении ОАО "АСБ Беларусбанк" финансовых ресурсов на сумму 100 млн евро для развития национальной...
 
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