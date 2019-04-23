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Китай предоставит Беларуси 100 млн евро для развития экономики
24.04.2019 10:41 — Новости Экономики | БелТА
Источник материала: БелТА
Фото посольства Беларуси в Китае
24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кредитное соглашение о предоставлении ОАО "АСБ Беларусбанк" финансовых ресурсов на сумму 100 млн евро для развития национальной экономики подписано сегодня в Пекине. Об этом БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Китае.
Документ подписан на встрече Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Китае Кирилла Рудого с председателем правления Банка развития Китая Чжао Хуаном. Во время переговоров стороны обсудили перспективные направления сотрудничества.
Кирилл Рудый ранее заявил журналистам, что во время визита белорусской делегации в Китай, приуроченного к проведению Второго форума международного сотрудничества "Пояс и путь", планируется подписать более 20 документов. "Одно межправительственное, шесть межведомственных соглашений и 13 документов на уровне бизнеса. Межправсоглашение - между министерствами транспорта двух стран - открывает рынок услуг для белорусских автоперевозчиков в Китае", - пояснил дипломат.
Александр Лукашенко
Фото посольства Беларуси в Китае
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24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кредитное соглашение о предоставлении ОАО "АСБ Беларусбанк" финансовых ресурсов на сумму 100 млн евро для развития национальной...
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