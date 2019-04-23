Польша зафиксировала поступление некачественной российской нефти

Польская сторона зафиксировала поступление некачественной российской нефти. О снижении качества были также предупреждены немецкие НПЗ.

Как сообщает energetyka24.com со ссылкой на PAP, оператор польского участка трубопровода «Дружба» компания PERN зафиксировала накануне поступление нефти низкого качества. В компании сообщили, что получили от белорусской стороны факс с предупреждением о повышенном содержании хлоридов в нефти. Польская компания отмечает, что ситуацию контролирует, а также находится в контакте с немецкими коллегами.

Напомним, что на этой неделе концерн «Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества российской нефти: сперва на ОАО «Гомельтранснефть Дружба», а затем и на Мозырский НПЗ поступила российская некачественная нефть, которая нанесла ущерб предприятиям. Ущерб от некачественной нефти может составить от десяток до сотен миллионов долларов, заявил 21 апреля председатель «Белнефтехима» Андрей Рыбаков. Проблему признало Минэнерго России. При этом, пресс-секретарь Путина сообщил, что главы стран эту тему не обсуждали . Сегодня белорусская сторона приняла решение приостановить экспорт светлых нефтепродуктов в страны Балтии, Польшу и Украину из-за низкого качества российской нефти, поставляемой на НПЗ Беларуси.