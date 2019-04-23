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Литовский производитель мягкой мебели хочет построить фабрику в Гродненской области

24.04.2019 11:43 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Функционирующее в Каунасе предприятие со шведским капиталом по производству мягкой мебели Scapa Baltic планирует построить фабрику в Гродненской свободной экономической зоне (СЭЗ), сообщает interfax.by co ссылкой на Verslo zinios.

«Представители литовского предприятия осмотрели земельные участки в Гродно, Лиде и Сморгони — они выбирали наиболее подходящее место для производства», — говорится в публикации издания.

По его информации, на первом этапе Scapa Baltic планирует организовать пошив, на втором — производство мягкой мебели.

О размере возможных инвестиций не сообщается.

Каунасское предприятие Scapa Baltic выпускает мягкую мебель, каркасы для кроватей, изголовья, а также шьет чехлы для матрасов.

 
Теги: Гродно
 
 
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На первом этапе Scapa Baltic планирует организовать пошив, на втором - производство мягкой мебели.
 
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