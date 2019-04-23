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Литовский производитель мягкой мебели хочет построить фабрику в Гродненской области
24.04.2019 11:43 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Функционирующее в Каунасе предприятие со шведским капиталом по производству мягкой мебели Scapa Baltic планирует построить фабрику в Гродненской свободной экономической зоне (СЭЗ), сообщает
«Представители литовского предприятия осмотрели земельные участки в Гродно, Лиде и Сморгони — они выбирали наиболее подходящее место для производства», — говорится в публикации издания.
По его информации, на первом этапе Scapa Baltic планирует организовать пошив, на втором — производство мягкой мебели.
О размере возможных инвестиций не сообщается.
Каунасское предприятие Scapa Baltic выпускает мягкую мебель, каркасы для кроватей, изголовья, а также шьет чехлы для матрасов.
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На первом этапе Scapa Baltic планирует организовать пошив, на втором - производство мягкой мебели.
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