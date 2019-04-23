Литовский производитель мягкой мебели хочет построить фабрику в Гродненской области

Источник материала: Tut.by

Функционирующее в Каунасе предприятие со шведским капиталом по производству мягкой мебели Scapa Baltic планирует построить фабрику в Гродненской свободной экономической зоне (СЭЗ), сообщает interfax.by co ссылкой на Verslo zinios.

«Представители литовского предприятия осмотрели земельные участки в Гродно, Лиде и Сморгони — они выбирали наиболее подходящее место для производства», — говорится в публикации издания.

По его информации, на первом этапе Scapa Baltic планирует организовать пошив, на втором — производство мягкой мебели.

О размере возможных инвестиций не сообщается.

Каунасское предприятие Scapa Baltic выпускает мягкую мебель, каркасы для кроватей, изголовья, а также шьет чехлы для матрасов.