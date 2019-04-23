Кормильцы. Кто платит в бюджет больше всего налогов

Источник материала: Tut.by

Самой доходной для белорусского бюджета отраслью, по данным налоговиков, по итогам 2018 года стала оптовая торговля, сообщается в очередном номере журнала «Финансы, учет, аудит». В прошлом году она обеспечила 3,5 млрд рублей налогов, или 14% от контролируемых налоговыми органами платежей. Приток по этой статье вырос на 9,7% после 25% в 2017 году. Уровень кризисного 2016-го, когда падали реальные доходы населения, превышен уже на 1 млрд рублей.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

На втором месте с отставанием в полтора раза оказались предприятия сухопутного и трубопроводного транспорта — 2,1 млрд рублей (+7,7%). Третье место, показав весьма приличный прирост, 21,6% заняла розничная торговля — 1,7 млрд рублей.

С прошлогодней четвертой позиции откатилась на девятое место горнодобывающая промышленность — 934,3 млн рублей (минус 29,4%), что объясняют зависимостью от внешней конъюнктуры, благодаря которой в 2017 году по этой позиции был прирост в 2,8 раза. Заметный прирост показало в 2018 году строительство (1,4 млрд, +20,9%), причем, отмечает издание, строительный комплекс впервые за шесть лет обеспечил положительный вклад в прирост ВВП страны. Заметный рост показали ИТ и связь (1,3 млрд рублей, +11,7%), а также табачники (1,2 млрд рублей, +36,3%). Замкнула первую десятку нефтянка (934,3 млн рублей, +8,3%).

По данным налоговиков, в прошлом году у трех видов экономической деятельности возврат экспортного НДС из бюджета превысил сумму уплаченных платежей, контролируемых налоговыми органами. Это производители деревянных изделий (минус 103 млн рублей), металлурги (минус 41,8 млн), воздушный транспорт (9,3 млн рублей).

По данным МНС, основной поток поступлений в прошлом году обеспечили предприятия негосударственной формы собственности. Платежи частников выросли более чем на 1 млрд рублей до 10,8 млрд рублей (43,4% объема доходов бюджета, контролируемых налоговиками). Отдача от госсектора, унитарных предприятий и объединений, выросла на 13,5% (до 4,1 млрд рублей) после падения на 16% в 2017 году. Поступления от ОАО с госдолеей выросли на 5,9% до 5,4 млрд рублей. Самую высокую динамику показали в прошлом году иностранные юрлица — поступления выросли на 79,8% до 223,3 млн рублей.

Об оживлении госсектора, отмечает издание, свидетельствует также рост поступлений от госпредприятий, подчиненных республиканским и местным органам госуправления. Платежи от них выросли на 14,4%, преодолев планку в 10 млрд рублей, хотя в 2017-м рост был нулевым, а в 2016-м и вовсе отмечался спад поступлений).

Среди министерств и ведомств самый большой налоговый вклад в казну внесли предприятия «Белгоспищепрома» (1,5 млрд рублей, +28,3%), На втором месте были энергетики, на третьем — предприятия «Белнефтехима».