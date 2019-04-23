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Динамика инфляционных показателей в целом соответствует прогнозной траектории - Нацбанк

24.04.2019 12:27 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Динамика инфляционных показателей в целом соответствует прогнозной траектории - Нацбанк
Фото из архива

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопросы обеспечения ценовой и финансовой стабильности в I квартале 2019 года рассмотрены на расширенном заседании правления Национального банка, которое состоялось 24 апреля. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении информации и общественных связей регулятора.

В текущем году перед Национальным банком и правительством поставлена задача ограничить инфляцию в пределах 5% после того, как в 2018 году она составила 5,6%. "В I квартале 2019 года отмечено некоторое ускорение темпов роста потребительских цен, обусловленное главным образом временными факторами, влияние которых постепенно ослабевает. В настоящий момент динамика инфляционных показателей в целом складывается в рамках прогнозной траектории. Ожидается, что, начиная с III квартала 2019 года, инфляция начнет приближаться к целевому уровню", - проинформировали в Нацбанке.

При этом там отметили, что монетарные условия остаются нейтральными. Процентные ставки и обменный курс находятся на уровнях, способствующих достижению целевого параметра по инфляции и поддерживающих деловую активность в стране.

В Нацбанке рассказали, что финансовый сектор страны в I квартале 2019 года оставался стабильным по отношению к основным рискам. Обеспечивалась устойчивая работа банков, страховых и лизинговых организаций, иных финансовых посредников. Обеспечено стабильное функционирование платежной системы и основных финансовых рынков, ограничены наиболее значимые риски.

"В дальнейшем Национальный банк продолжит совместную с правительством работу по обеспечению ценовой и финансовой стабильности", - резюмировали в управлении информации и общественных связей.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопросы обеспечения ценовой и финансовой стабильности в I квартале 2019 года рассмотрены на расширенном заседании правления...
 
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