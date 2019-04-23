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Беларусь и Китай в преддверии визита Лукашенко подписали пакет договоренностей

24.04.2019 13:02 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 апреля, Пекин /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Беларусь и Китай в преддверии рабочего визита Президента Беларуси Александра Лукашенко подписали пакет договоренностей. Церемония состоялась в белорусской димписсии в КНР, передает корреспондент БЕЛТА.

Подписано соглашение между Белорусским государственным медицинским университетом и международным образовательным альянсом "Ассоциация западного и восточного образования" о привлечении китайских граждан на учебу в Беларусь.

Заключен договор об условиях деятельности в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" с ООО "Электротехнологическая компания "Корхэлм-Бел". Таким образом, количество резидентов индустриального парка "Великий камень" увеличилось на одну компанию. Подписано соглашение о намерении вступления компании "Шэньси Баогуан Групп" в индустриальный парк "Великий камень".

С администрацией Сианьской национальной гражданской аэрокосмической индустриальной базы заключено рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве между парками-побратимами.

Подписан меморандум РУП "Медтехноцентр" с компанией Biolight Co., Ltd (г.Чжухай) по вопросу создания совместного производства в Беларуси медоборудования (системы мониторинга пациента).

Также РУП "Медтехноцентр" заключен меморандум с компанией Medeco Industry Co., Ltd. (г.Шанхай) по созданию совместного производства в Беларуси (операционные лампы, медицинская мебель, рентгеновские аппараты, мониторы пациента, автоклавы).

Заключено соглашение об инвестиционном сотрудничестве между ОАО "Институт Белгоспроект" и ООО "Пекинская инвестиционная компания развития (корпорация) Цзяньи".-0-

 
 
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24 апреля, Пекин /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Беларусь и Китай в преддверии рабочего визита Президента Беларуси Александра Лукашенко подписали пакет...
 
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