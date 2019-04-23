Нацбанк подтвердил свою цель удержать инфляцию в рамках 5%

В Национальном банке Беларуси подтвердили свое намерение сохранить уровень инфляции в рамках 5% по итогам 2019 года.

Вопросы обеспечения ценовой и финансовой стабильности в I квартале 2019 года рассмотрены на расширенном заседании Правления Национального банка Республики Беларусь, которое состоялось 24 апреля 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

В текущем году перед Национальным банком и правительством поставлена задача ограничить инфляцию в пределах 5% после того, как в 2018 году она составила 5,6%.

В I квартале 2019 года отмечено некоторое ускорение темпов роста потребительских цен, обусловленное главным образом временными факторами, влияние которых постепенно ослабевает. В настоящий момент динамика инфляционных показателей в целом складывается в рамках прогнозной траектории. Ожидается, что начиная с III квартала 2019 года инфляция начнет приближаться к целевому уровню.

Монетарные условия при этом остаются нейтральными. Процентные ставки и обменный курс находятся на уровнях, способствующих достижению целевого параметра по инфляции и поддерживающих деловую активность в стране.

Финансовый сектор страны в I квартале 2019 года оставался стабильным по отношению к основным рискам. Обеспечивалась устойчивая работа банков, страховых и лизинговых организаций, иных финансовых посредников. Обеспечено стабильное функционирование платежной системы и основных финансовых рынков, ограничены наиболее значимые риски.

В дальнейшем Национальный банк продолжит совместную с правительством работу по обеспечению ценовой и финансовой стабильности.

Напомним, что согласно данным Белстат, индекс потребительских цен на товары и услуги в марте по сравнению с февралем составил 100,4%, с декабрем 2018 года – 102,6%.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в марте по сравнению с февралем составил 100,4%, с декабрем 2018 года – 101,5%.

Ранее в НББ сообщали, что собираются о беспечить инфляцию на уровне 5% в Беларуси до 2020 года, а в дальнейшем снизить ее до 4%.