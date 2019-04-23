«Прошу освободить от должности». После проигрыша Порошенко чиновники пишут заявления об отставке

Источник материала: Tut.by

После оглашения результатов президентских выборов в Украине, несколько украинских чиновников написали заявления об отставке. Среди них губернаторы четырех областей и глава полиции Одессы. А судьи, принимавшие решение по «Приватбанку», написали заявление в Генпрокуратуру с просьбой возбудить против Петра Порошенко уголовное дело за «давление на судебную систему».



Глава Закарпатской области Геннадий Москаль. Фото: carpathia.gov.ua

Губернаторы Николаевской и Львовской областей Алексей Савченко и Олег Синютка об отставке объявили наутро после выборов. Львовская область, кстати, стала единственным регионом Украины, где большинство избирателей проголосовали за действующего президента Петра Порошенко — там он набрал более 60% голосов. Олег Синютка руководил областью с 2014 года и еще до выборов предупреждал, что в случае поражения Порошенко уйдет в отставку.

Глава Закарпатской области, где Петр Порошенко набрал 16,69% голосов, что стало худшим результатом на территории Западной и Центральной Украины, Геннадий Москаль о своей отставке попросил, будучи в отпуске.



Фото: carpathia.gov.ua

«Прошу прекратить мое пребывание в отпуске и освободить меня от должности председателя Закарпатской областной государственной администрации по собственному желанию», — говорится в заявлении Москаля.

Губернатор Тернопольской области Степан Барна у себя в Facebook заявил, что заявление об отставке положит на стол новоизбранного президента после инаугурации.



Губернатор Тернопольской области Степан Барна (в вышиванке). Фото: facebook.com/stepanbarna

После выборов о своем уходе заявил и начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрий Головин, проработавший на этой должности 2,5 года. По словам Головина, 23 апреля он написал рапорт по собственному желанию.



Фото: hromadske.ua

«Сегодня написал рапорт по собственному желанию, ждет рассмотрения. Я так для себя решил», — сообщил Головин «Громадському» . На вопрос, связано его решение со сменой власти, глава управления Нацполиции сказал: «Без комментариев».

«Комментируя решение судей, президент нарушает Конституцию Украины»

Кроме того, 23 апреля судьи коллегии, которая приняла решение по делу о национализации «Приватбанка», обратились к председателю Высшего совета правосудия с заявлениями о вмешательстве в их деятельность, а также к руководству Генеральной прокуратуры Украины и Государственного бюро расследования с просьбой возбудить уголовное дело и начать досудебное расследование в отношении действующего президента Петра Порошенко, министра юстиции и председателя НБУ.

Как отмечают судьи в своих заявлениях, руководство государства, в том числе президент, комментируя их решение о признании незаконным национализации «Приватбанка», сделало заявления, которые являются прямой угрозой судебной системе Украины, посягательством на ее независимость и беспристрастность.

«Анализируя эти заявления считаем имеющимися все основания утверждать, что такие очевидно резонансные действия президента Украины, председателя Национального банка Украины и министра юстиции Украины были совершены с целью оказания давления на состав суда, и имеют признаки совершения преступления, предусмотренного ч. 2 статьи 376 Уголовного кодекса Украины, а именно вмешательство в любой форме в деятельность судьи с целью помешать выполнению им служебных обязанностей или добиться вынесения неправосудного решения, совершенное лицом с использованием своего служебного положения», — говорится в заявлении коллегии суда.

Кроме этого, судьи коллегии убеждены, что в действиях представителей власти имеется состав преступления, предусмотренный ч. 1 статьи 109 УК Украины, поскольку фактически они направлены на узурпацию судебной ветви власти, установления над ним тотального контроля с целью подчинения своей воле, что прямо противоречит принципам закрепленным в Конституции Украины.

«Судьи считают, что комментируя решение судей, исполнительная и законодательная власть должны избегать критики, которая может подорвать независимость судебной власти или доверие общества к ней. Им также следует избегать действий, которые могут поставить под сомнение их желание выполнять решение судей, за исключением случаев, когда они намерены подать апелляцию», — заявили судьи.

В своих заявлениях в Высший совет правосудия судьи просят принять реальные меры для обеспечения их защиты от произвольных и противоправных действий руководства государства и предотвращения повторения таких случаев в будущем путем обращения в Государственный бюро расследований с заявлением о совершении преступления президентом Петром Порошенко, министром юстиции Павлом Петренко и председателем Национального банка Яков Смолием, а также постановки перед парламентом вопроса об инициировании процедуры импичмента нынешнего президента.

«Приватбанк» в 1992 году учредил украинский миллиардер Игорь Коломойский. Банк был крупнейшим в стране, на него приходилась пятая часть активов банковской системы Украины. В декабре 2016 года банк национализировали за символическую гривну по закону, внесенному лично Порошенко. Нацбанк Украины (НБУ) считает, что владельцы за ночь перед национализацией вывели из банка большую часть активов. Дыру в капитале НБУ оценил в беспрецедентные 148 млрд гривен (больше $ 5 млрд). Коломойский назвал Приватбанк жертвой произвола НБУ и его же информационной атаки. За неделю до второго тура президентских выборов-2019 суд признал незаконной национализацию Приватбанка. Решение было принято по иску бизнесмена Игоря Коломойского. Порошенко заявил, что возвращение Приватбанка Коломойскому угрожает стране дефолтом и экономическим кризисом. Он призвал ускорить переаттестацию судей, принявших это решение, а Службе безопасности Украины и Генпрокуратуре поручил изучить возможность возбуждения дела против них.