Британский дипломат: В Минске знают, что мы не можем игнорировать права человека

Источник материала: Tut.by

Невозможно строить отношения с Великобританией, не обсуждая права человека, и в Минске об этом знают. Так считает директор Департамента Восточной Европы и Центральной Азии британского МИД Мартин Харрис, который на прошлой неделе впервые приехал в Беларусь.



Мартин Харрис. Фото: МИД Великобритании

Дипломат встретился с правозащитиниками, представителями гражданского общества и с замглавы МИД Олегом Кравченко. После этих встреч он дал интервью TUT.BY

— Я уже какое-то время хотел приехать в Беларусь. Сегодня важный и интересный момент. У нас идут изменения в Великобритании, мы выходим из ЕС. И в Беларуси происходят изменения, которые дают нам возможность развивать отношения.

— Какие изменения?

— Есть несколько областей, где мы можем по-новому развивать сотрудничество. Во-первых, это вопрос прав человека — приоритет наших отношений. Мы неизменно поддерживаем правозащитников и гражданское общество Беларуси. Мы продолжим это делать. Одно из направлений, важных для нашего министра иностранных дел, это свобода СМИ. Для любого общества важно иметь здоровые, свободные и качественные медиа.

Харрис добавил, что Лондон продолжает поддерживать участие Беларуси и ее вооруженные силы в международных миротворческих операциях.

Без прав человека диалога не получится

По словам дипломата, Великобритания не перестанет поддерживать инициативу «Восточное партнерство» и после «брексита».

— Мы хотим найти больше возможностей для экономического сотрудничества, интеграции между экономическими игроками в Беларуси и остальной Европе. Мы посмотрим, как развивать торговлю, вместе с другими европейскими институтами, вроде ЕБРР, который расположен в Лондоне, чтобы поддерживать развитие экономики Беларуси новыми инвестициями и модернизацией.

Встретившись с замглавы МИД Олегом Кравченко британский дипломат, говорит, что их разговор был открытым и искренним.

— Обе стороны понимают, что [права человека] — неотъемлемая часть наших отношений. Основа этих отношения — обязательства, которые мы принимает по отношению друг к другу в ОБСЕ или ООН. У нас уже есть эти общие стандарты, на основе которых мы можем обсуждать права человека.



С Олегом Кравченко. Фото: пресс-служба МИД Беларуси

По словам британского дипломата, его собеседники в Минске понимают, что это часть отношений с другими европейскими государствами и что прогресс в сфере прав человека важен для развития самого белорусского общества.

— Есть признание, что нам непросто обсуждать этот вопрос и у нас есть разногласия, но и что этого обсуждения не избежать в нашем диалоге.

Харрис не хочет смотреть на права человека, как на вопрос торга между Минском и Западом.

— Это не правильный взгляд на этот диалог, и я не думаю, что белорусские власти так его рассматривают. Это не «ты мне, я тебе», нужно понимать, что это важно для развития самого белорусского общества ради самой Беларуси, а не для внешних партнеров. И мы обсуждаем эти вопросы именно в таком ключе.

Вместе с тем, дипломат отмечает, что для новых инвестиций и развития торговли с такими странами, как Великобритании, в Беларуси нужна подходящая для этого среда.

— Это значит экономические реформы, ясные условия для бизнеса, возможности прибыльно вложить свои инвестиции. Это все важные элементы отношений Беларуси с ЕБРР и развития отношений с ВТО.

Спрашиваем Харриса, является ли признаком особого подхода Лондона к Беларуси то, что британское посольство активнее многих других западных дипмиссий акцентирует внимание на таких вопросах как права ЛГБТ, домашнее насилие, исчезновения политиков в 1999—2000 годах и т.д.

— Такой подход можно увидеть у всех британских посольств в мире. Мы считаем, что мы должны быть лидерами в демонстрации ценностей, которые определяют нашу внешнюю политику в отношениях с разными странами. Права ЛГБТ — один из тех вопросов, по которым у нас в Великобритании есть большой опыт, и для нас [этот вопрос] очень важен.

По словам дипломата, это вопрос уважения к разнообразию, который важен для развития общества.

— С властями мы говорили о разных вопросах, включая домашнее насилие — проблему, с которой мы боремся и у себя дома — и смертную казнь. Это одна тема, которую мы обсуждали много десятилетий назад и решили ее. И в этом вопросе мы хотели бы прогресса в Беларуси.

Харрис рад, что британское посольство в Минске поднимает эти темы. Проблемы, которые это может вызвать в отношениях с белорусской властью, дипломата не пугают.

— Наши партнеры здесь понимают, что это часть общего пакета отношений с Великобританией. Мы демократия, очень старая демократия, у нас сильный парламент, в котором много принципиальных точек зрения. И одна из вещей, которая беспокоит наших депутатов — права человека, включая права человека в Беларуси. У наших министров есть обязанность отвечать на запросы парламента. И если вы хотите строить отношения с демократическим государством, таким, как Великобритания, невозможно игнорировать эти вопросы.

97% заявок на британские визы в Беларуси удовлетворяется

Британский дипломат пока не знает, какой станет визовая политика Лондона по отношению к Беларуси и другим странам, не входящим в ЕС, после «брексита». Вообще визы в Великобритании выдает МВД.

— Возможность иметь независимую миграционную политику была одной из важнейших тем во время кампании по выходу из ЕС. После «брексита» это будет ключевой задачей правительства — определить свою миграционную политику. Это будет предметом новых дискуссий, когда мы выйдем из ЕС.



Фото: gov-murman.ru

Харрис отмечает, что 97% белорусских заявок на британскую визу удовлетворяются.

— Мы хотим развивать контакты между людьми. Наши отношения с Беларусью — не только отношения с правительством, это отношения со всей страной, бизнесом, спортсменами, культурными деятелями, студентами.

Сам наш собеседник родом из той части Шотландии, куда много лет ездили дети-чернобыльцы из Беларуси.

— Многие люди в нашей местности первый раз узнали о Беларуси через этих детей. Это было очень ценным опытом. Нужен визовый режим, который будет этому способствовать.

Мешает ли союз с Россией

Спрашиваем, насколько белорусско-российские отношения влияют на диалог Лондона и Минска.

— Беларуси решать, как ей выстраивать отношения, союзы [с другими странами]. Мы признаем историческую и сегодняшнюю важность отношений Беларуси с Россией.

Собеседник не видит противоречий между ними и отношениями Беларуси с Великобританией или другими странами.

— Важно, чтобы Беларусь развивалась, как независимая страна, которая может сама принимать решения в этих отношениях. Мы хотим помочь Беларуси укреплять ее независимость.

— Но ваши сегодня холодные отношения с Россией не мешают выстраивать связи с Минском?

— Вы правы, у нас сложные отношения с Россией, не те, которых мы бы хотели. Мы хотим иметь отношения с Россией как два постоянных члена Совета Безопасности ООН, которые придерживаются основных принципов международной безопасности. В том, что касается незаконной аннексии Крыма, использования химического оружия, мы хотим, чтобы международные нормы соблюдались. Но это не мешает выстраивать отношения с Беларусью.