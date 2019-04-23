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24 апреля, Фаниполь /Корр. БЕЛТА/. Автомобильное топливо в Беларуси проходит многоступенчатый контроль качества, заявил сегодня журналистам директор РУП "Белоруснефть-Минскоблнефтепродукт" Анатолий Короткий, передает корреспондент БЕЛТА.

"Ситуация на белорусских НПЗ никак не сказалась на поставках нефтепродуктов на наши нефтебазы. Топливо нам поставляется ритмично, в соответствии с плановыми объемами потребления, - заявил Анатолий Короткий. - Предприятия "Белоруснефти" уделяют особое внимание вопросам качества нефтепродуктов. Разработаны стандарты, выполнение которых проверяется на всех этапах. Мы гарантируем, что наши клиенты получат качественное топливо на автозаправочных станциях".

Качество топлива в Беларуси контролируется на каждом этапе пути от производителя к потребителю: и на нефтеперерабатывающих заводах, и на нефтебазах, и непосредственно на заправках. "На наших нефтеперерабатывающих заводах существует система контроля, которая проверяет продукцию на соответствие требованиям и стандартам. Затем топливо поступает на склады хранения предприятий нефтепродуктообеспечения "Белоруснефти". У нас есть своя система контроля. Мы проводим отбор проб и проверяем основные показатели, которые влияют на качество топлива: содержание воды, примесей, фракционный состав и др. Система контроля предусмотрена и в местах реализации - на автозаправочных станциях. Отобранные пробы хранятся, и все вопросы по качеству можно решить путем их анализа", - сказала начальник центральной испытательной лаборатории РУП "Белоруснефть-Минскоблнефтепродукт" Галина Чехлова.

Как сообщалось, в течение последних дней произошло резкое ухудшение качества российской экспортной смеси Urals, поступающей транзитом в участок магистрального нефтепровода ОАО "Гомельтранснефть Дружба". В концерне "Белнефтехим" отмечают, что таких прецедентов ранее не было. Система магистральных нефтепроводов "Дружба" обеспечивает поставки нефти не только на оба белорусских НПЗ, но и транзит нефти в Европу через Беларусь по двум направлениям - через Польшу и Украину. Некачественная нефть опасна для технологического оборудования заводов. В связи с этим Мозырский НПЗ и ОАО "Нафтан" снизили загрузку мощностей.-0-