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Российские эксперты скромно оценили потери Минска от проблемной нефти: испорчено до 300 тыс тонн
24.04.2019 15:23 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
По данным российских экспертов, объем некачественной нефти с превышением органических хлоридов в системе «Транснефти» составляет около 300 тысяч тонн, пишут
Интересно, что федеральный чиновник оценил объемы испорченной нефти в 100 тысяч тонн, а сотрудник крупной нефтяной компании — в 300 тысяч тонн. При цене на нефть марки Urals в 71,86 долларов за тонну стоимость такого количества оценивается в 52,6−158 млн долларов.
«Для того, чтобы очистить загрязненную нефть, ее надо как минимум слить: хлор тяжелее нефти, он выпадет в осадок, достаточно отстоять загрязненную нефть», — цитируют «Ведомости» технолога крупной компании.
Белорусская сторона
Прокомментировали российские эксперты и цену вышедшего из строя из-за некачественной нефти оборудования на Мозырском НПЗ. Речь шла о том, что апреля на установке ЛК-6У № 2 секции С-100 выявлены пропуски теплообменных трубок воздушного холодильника ХК-105, состоящего из шести секций,
Беларусь сумму потерь от проблем с качеством российской нефти не озвучивала, к расчету привлечены независимые эксперты.
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По данным российских экспертов, объем некачественной нефти с превышением органических хлоридов в системе «Тарнснефти» составляет около 300 тысяч тонн, пишут...
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