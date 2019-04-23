Эксперты BEROC: Действия России стали похожи на санкции против Беларуси

Источник материала: Tut.by

Спектр проблем в отношениях России и Беларуси в 2019 году расширился, а действия России по ряду направлений принимают характер близкий к экономическим санкциям, отмечается в ежеквартальном обзоре Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC).



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— Согласованность и синхронность таких действий дает основания говорить о целенаправленном и системном экономическом давлении России на Беларусь.

Эксперты напоминают, что остается неразрешенной ситуация с налоговым маневром: Беларусь настаивает на компенсации, ссылаясь на договор о ЕАЭС, а Россия продолжает настаивать на том, что ее налоговый маневр находится вне правового поля ЕАЭС.

— Уже в 2019 году это приводит — пока не столь значимо — к ухудшению фискальной позиции Беларуси, а также снижению рентабельности переработки нефти.

Во-вторых, отмечают в BEROC, в 2019 году Россия стала значительно чаще вводить торговые органичения на экспорт белорусской продукции, которые представляются как реализация норм ветеринарного и других видов административного контроля.

— Примечательно, что под такого рода ограничения подпадают преимущественно чувствительные для Беларуси товары — мясная, молочная и другая продовольственная продукция — возможности экспорта которой на альтернативные рынки ограничены неторговыми барьерами.

В-третьих, де-факто для Беларуси в течение полугода оказался заморожен последний транш (200 млн долларов) кредита от ЕАБР, вопреки заявлениям белорусской стороны о выполнении условий для его получения.

— В апреле 2019 года российский власти заявили о том, что он все же будет предоставлен. Кроме того, они высказали готовность предоставить в 2019 году новый межгосударственный кредит (600 млн долларов). Однако это вряд ли является сигналом снятия напряженности в двусторонних отношениях: де-факто указанные средства позволят лишь частично рефинансировать имеющиеся долговые обязательства Беларуси перед ЕАБР и Россией, снизив предстоящие в 2019 году чистые выплаты по ним.

Наконец, в-четвертых, актуальными могут стать противоречия по стоимости нефтяного транзита, строительства АЭС и кредита, взятого под нее, а также стоимости на газ для Беларуси с 2020 год.

— Системный характер, которое принимает экономическое давление на Беларусь со стороны России, делает маловероятным быстрое разрешение указанных противоречий. Соответственно, фоновые условия для экономического роста в среднесрочном периоде, вероятно, ухудшаться.

Недавно действия России в отношении Беларуси назвал санкциями и Александр Лукашенко: «Сами находятся под санкциями и осуждают это, и я тут их абсолютно поддерживаю. Но в то же время подобным оружием воюют против ближайших своих союзников».