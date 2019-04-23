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На «Нафтан» начала поступать «хорошая» нефть, Мозырский НПЗ по-прежнему страдает от «плохой»
24.04.2019 16:03 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На «Нафтан» началась прокачка нефти, соответствующей технологическим стандартам по северной ветке нефтепровода. Об этом TUT.BY рассказала официальный представитель концерна «Белнефтехим» Марина Костюченко.
«Сегодня частично началась прокачка нефти, соответствующей технологическим стандартам, по северной ветке нефтепровода. Но она обеспечивает работу производственных мощностей „Нафтана“ только на сниженной загрузке», — сообщили в концерне. Ранее в «Белнефтехиме» отмечали, что загрузка мощностей на «Нафтане» снижена почти на 50%.
На Мозырском НПЗ ситуация остается прежней — загрузка производственных мощностей также снижена, а качество нефти, поступаемой по южной ветке нефтепровода, по-прежнему не улучшилось.
«Нефть по-прежнему поступает с повышенным содержанием хлорорганики», — рассказали в «Белнефтехиме».
Напомним, 19 апреля концерн «Белнефтехим»
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Российские эксперты оценили объемы испорченной нефти в 100−300 тысяч тонн. При цене на нефть марки Urals в 71,86 долларов за тонну стоимость такого количества оценивается в 52,6−158 млн долларов. Однако в своих расчетах они брали во внимание стоимость ремонта белорусского оборудования. Беларусь к расчету сумму потерь привлекла независимых экспертов.
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Представитель концерна также подчеркнула, что о размере суммы ущерба говорить еще рано.
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