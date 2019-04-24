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В России уничтожили более 160 тонн «санкционки» из Беларуси, еще 136 тонн - на очереди

24.04.2019 22:59 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Более 160 тонн яблок, груш и клубники из Беларуси уничтожено на полигонах в Смоленской области. Как сообщает Россельхознадзор, всю эту продукцию везли в Россию либо без фитосанитарных документов, либо под видом товаров, разрешенных к поставкам в Российскую Федерацию.


Фото носит иллюстративный характер

Грузы были задержаны с 13 по 21 апреля — в общей сумме 167 тонн. Установлено, что во всех случаях они перевозились либо без фитосанитарных документов, либо под видом товаров, разрешенных к поставкам в Российскую Федерацию.

«Кроме того, еще 136 тонн задержанной ранее продукции (яблоки, груши) планируется к уничтожению после завершения административных разбирательств», — сообщает российское ведомство.

Управление Россельхознадзора отмечает, что на фоне уменьшения легальных поставок с территории Беларуси овощей и фруктов отмечается резкое увеличение попыток ее незаконного ввоза. При этом зачастую подобные грузы ввозятся представителями нелегального бизнеса, мелкотоварными партиями, для того чтобы в случае задержания минимизировать убытки, связанные с их последующим уничтожением.

Напомним, с 12 апреля Россия ввела временные ограничения на поставки яблок и груш из Беларуси. Глава ведомства Сергей Данкверт сообщил ТАСС, что возможно введение запрета на ввоз белорусских клубники, шампиньонов и пекинской капусты. В ведомстве не исключают, что под видом белорусской продукции в Россию может поставляться продукция из стран, в отношении которых введены продовольственные санкции.

 
 
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