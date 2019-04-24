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«Белнефтехим» разработал схему вытеснения «грязной» нефти. Ее скопилось уже более 1 млн тонн

24.04.2019 21:55 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Белнефтехим» разработал схему вытеснения «грязной» российской нефти из белорусского участка нефтепровода «Дружба». Такая информация прозвучала в эфире телеканала «Беларусь 1».


Фото: Reuters

Сообщается, что на белорусском участке нефтепровода «Дружба» и в резервуарах уже скопилось более миллиона тонн суррогата. Его планируется вытеснить до Унечи, а далее отправить на Усть-Лугу, очистив магистральные артерии.

К сожалению, на текущий момент очевидно, что оперативно решать ситуацию «Транснефть» не собирается, чем увеличивает и без того колоссальный ущерб партнеров в Беларуси, Украине и Евросоюзе, отмечается в сюжете. При самом негативном развитии событий наша республика будет вынуждена приостановить транзит ядовитой нефти на экспорт, чтобы защитить как свои интересы, так и интересы партнеров в Европе.

«По сути, Беларусь сегодня является фильтром на пути ядовитой нефти, необходимо скорее разрешить противоречия и найти компенсаторные механизмы», — отметил руководитель экспертной инициативы «Минский диалог» Евгений Прейгерман.

Напомним, 19 апреля концерн «Белнефтехим» заявил о «резком ухудшении» качества российского сорта Urals, поступающего транзитом по нефтепроводу «Дружба». В российской трубопроводной монополии признали наличие проблем и выразили надежду, что «ситуация с качеством должна нормализоваться к понедельнику-вторнику следующей недели».

22 апреля на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе заявили, что некачественное российское сырье привело к выходу из строя дорогостоящего оборудования.

23 апреля Беларусь приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии, а в «Белнефтехиме» заявили, что российская нефть с повышенным содержанием хлорорганических соединений начала поступать в Европу и Украину.

24 апреля на «Нафтане» сообщили, что по северной ветке нефтепровода началась прокачка нефти, соответствующей технологическим стандартам. На Мозырском НПЗ ситуация остается прежней — нефть поступает с повышенным содержанием хлорорганики.

Впрочем, российские эксперты говорят, что «Минск слишком драматизирует проблему». Они оценили объемы испорченной нефти в 100−300 тысяч тонн. При цене на нефть марки Urals в 71,86 доллара за тонну стоимость такого количества оценивается в 52,6−158 млн долларов. Беларусь сумму потерь от проблем с качеством российской нефти не озвучивала, к ее расчету привлечены независимые эксперты.

 
Теги: Минск
 
 
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Сообщается, что на белорусском участке нефтепровода «Дружба» и в резервуарах уже скопилось более миллиона тонн суррогата. Его планируется вытеснить до Унечи, а...
 
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