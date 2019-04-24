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«Белнефтехим» разработал схему вытеснения «грязной» нефти. Ее скопилось уже более 1 млн тонн
24.04.2019 21:55 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
«Белнефтехим» разработал схему вытеснения «грязной» российской нефти из белорусского участка нефтепровода «Дружба». Такая
Сообщается, что на белорусском участке нефтепровода «Дружба» и в резервуарах уже скопилось более миллиона тонн суррогата. Его планируется вытеснить до Унечи, а далее отправить на Усть-Лугу, очистив магистральные артерии.
К сожалению, на текущий момент очевидно, что оперативно решать ситуацию «Транснефть» не собирается, чем увеличивает и без того колоссальный ущерб партнеров в Беларуси, Украине и Евросоюзе, отмечается в сюжете. При самом негативном развитии событий наша республика будет вынуждена приостановить транзит ядовитой нефти на экспорт, чтобы защитить как свои интересы, так и интересы партнеров в Европе.
«По сути, Беларусь сегодня является фильтром на пути ядовитой нефти, необходимо скорее разрешить противоречия и найти компенсаторные механизмы», — отметил руководитель экспертной инициативы «Минский диалог» Евгений Прейгерман.
Напомним, 19 апреля концерн «Белнефтехим»
22 апреля на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе
23 апреля Беларусь
24 апреля на «Нафтане»
Впрочем,
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Сообщается, что на белорусском участке нефтепровода «Дружба» и в резервуарах уже скопилось более миллиона тонн суррогата. Его планируется вытеснить до Унечи, а...
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