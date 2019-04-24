Зарплаты в Беларуси: между самой большой и самой маленькой - разбежка в 9,5 раз

Согласно данным Национального статистического комитета, в марте 2019 года средняя по стране зарплата вновь превысила психологический рубеж в 1000 рублей. При этом разбежка между самой низкой официальной зарплатой и самой высокой составляет почти десять раз.

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в марте составила 1056,9 рубля. Стоит отметить, что речь идет о заработной плате работников до вычета налогов.

Реальная зарплата (с учетом роста потребительских цен на товары и услуги) в марте 2019 года по сравнению с мартом 2018-го увеличилась на 7,3%.

Что касается зарплат в разных регионах страны, то самая высокая среднемесячная начисленная зарплата работников традиционно была в Минске: 1 544,5 рубля, сама маленькая - в Могилевской области: 846,3 рубля, в Витебской области зарплата составляет 867 рублей, в Брестской области - 892 рубля, в Гродненской - 892,7 рубля, Гомельской - 930,2 рубля, Минской - 1 051,1 рубля.

Самую высокую по стране зарплату опять же традиционно получают IT-специалисты: в марте заработок в сфере информационных технологий составил 5 274,2 рубля.

При этом самая маленькая зарплата по стране почти в 9,5 раз меньше самой высокой. Таковая в марте была у парикмахеров и работников салонов красоты - 556,2 рубля.

Напомним, что премьер-министра страны Сергей Румас недавно рассказал о росте средней зарплаты по стране до уровня в 500 долларов.

«Заработная плата за март месяц превысила не только 1000 рублей — примерно 1057 рублей средняя зарплата по марту — но и превысила уже 500 долларов. То есть ту целевую задачу президента она уже достигла. И в целом за квартал она составляет 1011 рублей», — сказал премьер-министр, добавив, что чиновники помнят слова президента из его послания народу и парламенту о работе над зарплатой малоимущих слоев.