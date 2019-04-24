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Агентствам недвижимости возобновляют доступ к развернутым лицевым счетам
24.04.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Член Союза компаний по реинжинирингу риэлтерской деятельности, председатель совета директоров ООО «Центр недвижимости "Пакодан"» Павел Кузнецов сообщил REALT.BY, что несколько компаний снова получили право на информацию о развернутых лицевых счетах для использования в своей работе.
Опираясь на мнение Министерства юстиции Республики Беларусь и Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь, проведя целый ряд рабочих встреч с представителями органов государственного управления, Союзу удалось достичь с КУП «Центр информационных технологий» Мингорисполкома соглашения о предоставлении доступа для профессиональных участников рынка недвижимости к необходимой им информации.
Как подчеркнул председатель Союза компаний по реинжинирингу риэлтерской деятельности, руководитель риэлтерской компании «СмартРиэлт» Татьяна Недерева-Архипец, это стало возможным благодаря конструктивной позиции органов госуправления, ответственному подходу к своей деятельности профессиональных участников рынка недвижимости.
Члены Союза компаний по реинжинирингу риэлтерской деятельности подписали дополнительные соглашения с КУП «Центр информационных соглашений Мингорисполкома», согласно которым ужесточаются требования к агентствам недвижимости по защите получаемой ими информации в рамках оказания риэлтерских услуг потребителям.
Напомним, что в
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Член Союза компаний по реинжинирингу риэлтерской деятельности, председатель совета директоров ООО «Центр недвижимости "Пакодан"» Павел Кузнецов сообщил REALT.BY,...
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