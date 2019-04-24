Польша остановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба» на неопределенный срок

Источник материала: Tut.by

Польша прекратила прием российской нефти из-за ее низкого качества. Соответствующее уведомление получило ОАО «Гомельтранснефть Дружба», сообщает пресс-служба компании.

Как информировал оператор польского участка трубопровода «Дружба» — компания PERN S.A., прием нефти прекращен с 22.00 по варшавскому времени (23.00 по минскому) 24 апреля.

«По сообщениям, получаемым от наших клиентов, ни один из НПЗ, находящихся на нефтепроводе „Дружба“, не может принимать на свои установки и перерабатывать нефть с такими показателями, с какими она в настоящее время поставляется в пункт приемки поставок Адамово», — пишет PERN.

В сообщении также указывается, что показатель по массовой доле органических хлоридов в ней превышает предельный норматив до 30 раз и продолжение поставок такой нефти «рождает риск серьезной промышленной аварии, как для НПЗ, так и для логистической системы PERN».

Транзит нефти в направлении Украины для НПЗ Чехии, Словакии и Венгрии продолжается. Некондиционная нефть поступит на пункты сдачи нефти в Венгрию и Словакию через 4−5 дней, указывает «Гомельтранснефть Дружба».

Напомним, 19 апреля концерн «Белнефтехим» заявил о «резком ухудшении» качества российского сорта Urals, поступающего транзитом по нефтепроводу «Дружба». В российской трубопроводной монополии признали наличие проблем и выразили надежду, что «ситуация с качеством должна нормализоваться к понедельнику-вторнику следующей недели».

22 апреля на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе заявили , что некачественное российское сырье привело к выходу из строя дорогостоящего оборудования.

23 апреля Беларусь приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии, а в «Белнефтехиме» заявили , что российская нефть с повышенным содержанием хлорорганических соединений начала поступать в Европу и Украину.

24 апреля на «Нафтане» сообщили , что по северной ветке нефтепровода началась прокачка нефти, соответствующей технологическим стандартам. На Мозырском НПЗ ситуация остается прежней — нефть поступает с повышенным содержанием хлорорганики.

Впрочем, российские эксперты говорят, что «Минск слишком драматизирует проблему». Они оценили объемы испорченной нефти в 100−300 тысяч тонн. При цене на нефть марки Urals в 71,86 доллара за тонну стоимость такого количества оценивается в 52,6−158 млн долларов. Беларусь сумму потерь от проблем с качеством российской нефти не озвучивала , к ее расчету привлечены независимые эксперты.

24 апреля «Белнефтехим» сообщил , что разработана схема вытеснения «грязной» российской нефти из белорусского участка нефтепровода «Дружба». Ее объемы уже превышают один миллион тонн.