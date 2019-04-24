|
Польша остановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба» на неопределенный срок
25.04.2019 01:01 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Польша прекратила прием российской нефти из-за ее низкого качества. Соответствующее уведомление получило ОАО «Гомельтранснефть Дружба»,
Как информировал оператор польского участка трубопровода «Дружба» — компания PERN S.A., прием нефти прекращен с 22.00 по варшавскому времени (23.00 по минскому) 24 апреля.
«По сообщениям, получаемым от наших клиентов, ни один из НПЗ, находящихся на нефтепроводе „Дружба“, не может принимать на свои установки и перерабатывать нефть с такими показателями, с какими она в настоящее время поставляется в пункт приемки поставок Адамово», — пишет PERN.
В сообщении также указывается, что показатель по массовой доле органических хлоридов в ней превышает предельный норматив до 30 раз и продолжение поставок такой нефти «рождает риск серьезной промышленной аварии, как для НПЗ, так и для логистической системы PERN».
Транзит нефти в направлении Украины для НПЗ Чехии, Словакии и Венгрии продолжается. Некондиционная нефть поступит на пункты сдачи нефти в Венгрию и Словакию через 4−5 дней, указывает «Гомельтранснефть Дружба».
Напомним, 19 апреля концерн «Белнефтехим»
22 апреля на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе
23 апреля Беларусь
24 апреля на «Нафтане»
Впрочем,
24 апреля
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«По сообщениям, получаемым от наших клиентов, ни один из НПЗ, находящихся на нефтепроводе "Дружба", не может принимать на свои установки и перерабатывать нефть с...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)