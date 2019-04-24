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КГК: БМЗ сдал новое импортное оборудование на металлолом. БМЗ: оно нам не подошло, мы действовали по закону

25.04.2019 09:51 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Руководители одного из цехов БМЗ сдали на металлолом импортное оборудование, которое в рамках инвестпроекта так и не ввели в строй, сообщает Комитет госконтроля. На предприятии с выводами КГК не согласны.


Импортная линия для отделки труб пришла на БМЗ еще в 2007 году в рамках реализации инвестиционного проекта по строительству трубопрокатного комплекса по производству бесшовных горячекатаных труб. Однако оборудование в строй не ввели и оно осталось пылиться на складе. Вспомнили о нем лишь 10 лет спустя перед проведением капитального ремонта трубопрокатного цеха.

— Чтобы избежать ответственности за несоблюдение сроков капремонта, руководители цеха решили реализовать многоходовую схему — оформили фиктивные документы с подписями должностных лиц, о том, что замена действующего оборудования на импортное, полученное со склада произведена. На деле же новое оборудование было разукомплектовано и сдано на металлолом. Причем по документам этот металлолом проходил как демонтированное «старое» оборудование, — отметили в ведомстве.

Сумма ущерба, подсчитали в финансовой милиции, составила 173 тыс. рублей. В отношении пяти работников цеха (от начальника до мастера) возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление властью или служебными полномочиями».

У Белорусского металлургического завода другое видение ситуации.

— В 2007 году во время строительства трубопрокатного цеха австрийской компанией SMS MEER на Белорусский металлургический завод было поставлено оборудование для линии отделки труб, которое не соответствовало необходимым параметрам. Поставщик согласился с претензиями предприятия и поставил новый комплект оборудования, которое и было установлено в цехе. Поставленное ранее оборудование компания SMS MEER сочла целесообразным передать БМЗ на безвозмездной основе. И хотя заводу оно досталось бесплатно, согласно действующему законодательству, предприятие обязано было поставить оборудование на учет, указав стоимость, заявленную при таможенном оформлении, — сообщили на предприятии.

На Белорусском металлургическом заводе рассчитывают, что в ходе разбирательств, начатых Жлобинским межрайонным отделом управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гомельской области, будет установлена реальная картина и обвинения, предъявленные специалистам предприятия, будут сняты.

 
 
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Импортная линия для отделки труб пришла на БМЗ еще в 2007 году в рамках реализации инвестиционного проекта по строительству трубопрокатного комплекса по...
 
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