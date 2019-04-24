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Минфин: Литр топлива в Беларуси к 2024 году может стоить один евро

25.04.2019 10:10 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Министерство финансов подсчитало, что из-за российского налогового маневра цена литра автомобильного топлива в Беларуси может вырасти к 2024 году до одного евро, то есть топливо подорожает в полтора раза.

Из-за роста стоимости нефти для белорусских НПЗ автомобильное топливо в Беларуси практически еженедельно поднимается в цене второй год. В частности за 2018 год бензин АИ-95 подорожал с 1,27 до 1,54 рубля за литр (на 21,2%), дизельное топливо — с 1,29 до 1,54 рубля (на 19,4%).

В этом году «Белнефтехим» уже девять раз объявлял о повышении цены (каждый раз на копейку) автомобильного топлива. В результате с 21 апреля, после очередного подорожания, бензин АИ-92 стал стоить 1,52 рубля за литр, АИ-95 — 1,63 рубля, АИ-98 — 1,84 рубля, дизельное топливо — 1,63 рубля за литр.

Согласно оценкам Министерства финансов, из-за российского налогового маневра цена литра топлива в стране может вырасти до одного евро (курс евро сейчас в Беларуси составляет 2,36 рубля).

«Даже при неизменном курсе белорусского рубля в условиях реализуемого Россией налогового маневра ежегодное повышение цен на бензин и дизтопливо ожидается в объеме 13−15 копеек, что приведет к увеличению стоимости одного литра топлива к 2024 году до 1 евро», — отмечает заместитель начальника отдела косвенного налогообложения, имущественных налогов и иных платежей главного управления налоговой политики и доходов бюджета Минфина Максим Конюшко.

В своей статье, опубликованной в последнем номере издаваемого Минфином журнала «Финансы, учет, аудит», Конюшко высказал мнение, что в условиях влияния на Беларусь российского налогового маневра не следует принимать дополнительные решения, который могут привести к еще большему росту внутренних цен на автомобильное топливо.

Представитель Минфина констатировал, что во время недавнего общественного обсуждения проекта президентского указа «О платежах за участие в дорожном движении» большинство участников настаивали на необходимости включения госпошлины в стоимость топлива (чтобы тем самым наибольший дорожный сбор уплачивали те автовладельцы, которые больше ездят).

Однако, полагает Конюшко, включение госпошлины за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении в стоимость топлива нецелесообразно, так как в этом случае цена топлива может оказаться слишком высокой для населения.

Представитель Минфина обращает внимание, что из-за роста входящей цены на нефть топливо на внутреннем рынке будет и так увеличиваться в цене, и его дополнительное удорожание за счет включения упомянутой госпошлины «в создавшихся условиях только повысит социальную напряженность в обществе и негативно скажется на финансово-экономических показателях субъектов хозяйствования».

Белорусские экономисты разделяют ожидания Минфина и считают, что топливо на внутреннем рынке будет продолжать дорожать.

«Мы видим, что в этом году в связи с российским налоговым маневром увеличилась входящая цена на нефть для белорусских НПЗ, и этот тренд продолжится. Кроме этого, финансовое положение белорусских НПЗ неудовлетворительное. В этих условиях цена на топливо постоянно растет и будет дальше повышаться», — отметила в комментарии БелаПАН научный директор Исследовательского центра ИПМ Ирина Точицкая.

Альтернативы у той ценовой политики, которая проводится сегодня и предполагает постепенное повышение цен на топливо, нет, полагает директор Исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик. «Финансовые возможности государства, чтобы субсидировать внутренних потребителей моторного топлива, крайне ограничены», — сказал он в беседе с корреспондентом БелаПАН.

При этом эксперты сомневаются, что инициатива отдельных граждан о включении дорожного сбора в стоимость топлива будет поддержана на официальном уровне.

«Что касается предложения о включении дорожного сбора в стоимость топлива, это маловероятно. Это не самая хорошая идея, ее реализация подхлестнет инфляцию, поэтому таким путем вряд ли пойдут», — считает Точицкая.

Если помимо регулярного повышения цен на топливо включить дорожный сбор в стоимость бензина и дизтоплива, «это может переполнить чашу народного гнева», поэтому по данному пути власти не пойдут, подчеркнул Чубрик.

 
 
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Белорусские экономисты разделяют ожидания Минфина и считают, что топливо на внутреннем рынке будет продолжать дорожать.
 
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