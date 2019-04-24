«А давайте без договора…» Как понять, что перед вами ненастоящий риэлтер

Мы попробуем вместе со специалистами исправить эту ситуацию и описать 4 главных признака, которые укажут на недобросовестных посредников.

1. Риэлтерские услуги оказываются только по договору

Оказывать риэлтерские услуги без заключения договора нельзя. Так прописано в Главе 3 Указа №15. Этот документ четко регламентирует, что именно обязуется делать для потребителя риэлтерская компания и в какие сроки. Тут важно запомнить: в случае неудачи спросить с агентства недвижимости можно будет только за тот перечень работ, который прописан в договоре и подписан потребителем. Если агент или риэлтер предлагают сотрудничество без данного документа, это означает, что агентство недвижимости не готово нести ответственность за свои действия и тем более не может гарантировать успешный результат.

2. Договор подписывается по правилам

В отличие от других сфер деятельности, подписание риэлтерского договора требует соблюдения определенных правил.

Правило 1. Договор на оказание риэлтерских услуг после подписания потребителем и представителем агентства недвижимости должен быть зарегистрирован в тот же день в книге регистрации договоров. Она хранится в офисе агентства.

Правило 2. Договор на оказание риэлтерских услуг должен подписываться в месте их оказания — в офисе. И это неспроста. Только там потребитель может оценить уровень компании, которой собирается доверить свою недвижимость, посмотреть на все разрешительные документы, а также задать вопросы по договору. Предложение подписать договор на риэлтерские услуги на дому является незаконным.