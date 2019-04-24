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«А давайте без договора…» Как понять, что перед вами ненастоящий риэлтер
25.04.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Ежегодно в Беларуси подается более 300 исков о признании недействительными сделок с объектами жилой недвижимости, половина из которых удовлетворяется. Представьте: более 140 семей каждый год вынуждены вернуть приобретенное жилье продавцу без гарантии единовременного возврата денег. Это говорит об одном: риэлтерские услуги оказывают временами очень некачественно. Часто это связано с тем, что агентства
— Покупка и продажа жилья должна быть безопасной, — комментирует заместитель директора по договорной и общеправовой работе «ТВОЯ СТОЛИЦА∙АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ» Андрей Кудакаев. — Это главный индикатор цивилизованности рынка недвижимости. Сегодня получается, что весь груз ответственности от начала и до конца лежит только на потребителе, а ведь у него нет и не должно быть нужных знаний.
К сожалению, не всегда обращение в агентство недвижимости гарантирует ему полную безопасность. Далеко не все работают строго по закону, а не всякий потребитель понимает, как оценить надежность потенциального посредника. Для сравнения приведу всем понятный пример. Если спросить у любого из нас, как выбрать сок в магазине, практически каждый расскажет, какой у него должен быть срок годности и состав, какая информация укажет нам на качественный продукт, а какая поможет понять, что перед нами подделка. Если же задать вопрос о том, как выбрать агентство недвижимости, кроме опыта и большого числа положительных отзывов, никто ничего не скажет. А ведь деятельность риэлтерских компаний строго регламентирована, и все правила прописаны в Указе Президента РБ №15 от 09.01.2006 «О риэлтерской деятельности в Республике Беларусь».
Мы попробуем вместе со специалистами исправить эту ситуацию и описать 4 главных признака, которые укажут на недобросовестных посредников.
1. Риэлтерские услуги оказываются только по договору
Оказывать риэлтерские услуги без заключения договора нельзя. Так прописано в Главе 3 Указа №15. Этот документ четко регламентирует, что именно обязуется делать для потребителя риэлтерская компания и в какие сроки. Тут важно запомнить: в случае неудачи спросить с
2. Договор подписывается по правилам
В отличие от других сфер деятельности, подписание риэлтерского договора требует соблюдения определенных правил.
Правило 1. Договор на оказание риэлтерских услуг после подписания потребителем и представителем агентства недвижимости должен быть зарегистрирован в тот же день в книге регистрации договоров. Она хранится в офисе агентства.
Правило 2. Договор на оказание риэлтерских услуг должен подписываться в месте их оказания — в офисе. И это неспроста. Только там потребитель может оценить уровень компании, которой собирается доверить свою недвижимость, посмотреть на все разрешительные документы, а также задать вопросы по договору. Предложение подписать договор на риэлтерские услуги на дому является незаконным.
3. Рекламировать объект недвижимости без договора нельзя
Этот пункт также прописан в законодательстве и находится среди наиболее часто встречающихся нарушений. Без договора агент, как правило, рекламирует объект под видом собственника. Большинство продавцов рассуждает одинаково: у его объекта будет больше покупателей. На самом же деле, когда одна и та же квартира размещается с разными телефонами и информацию о ней предоставляют несколько человек, это срабатывает скорее в минус. Во-первых, у покупателя, который в данный момент занят активным поиском, к такому объекту недвижимости скорее всего возникнет недоверие. Во-вторых, непонятно, что именно рассказывает о квартире или доме каждый из агентов. Ну и в-третьих, нельзя быть уверенным, что покупателя не переориентируют на другой объект.
4. У риэлтера должна быть карточка
Оказывать риэлтерские услуги на законных основаниях может только тот, у кого есть пластиковая карточка, выданная Главным управлением юстиции. Так же, как и паспорт, это документ установленного образца, жесткой подотчетности. На карточке обязательно указано, кто перед нами — агент или риэлтер, а также сотрудником какого агентства недвижимости он является. Идентификационная пластиковая карточка — документ, который удостоверяет полномочия владельца и должен предъявляться по требованию потребителя. Передача данного документа третьему лицу является грубым нарушением и нередко становится основанием для лишения лицензии риэлтерской организации. Любой диалог с человеком, который представился сотрудником агентства недвижимости, должен начинаться с предъявления им идентификационной пластиковой карточки.
— Если агентство недвижимости нарушает одно из этих правил, то это значит только одно: оно готово рисковать своей лицензией. Будет ли такая компания дорожить потребителем? Понятно одно: агентства недвижимости, которые пришли на рынок не на один день, всегда думают на перспективу, дорожат своей репутацией, — говорит Андрей Кудакаев.
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Ежегодно в Беларуси подается более 300 исков о признании недействительными сделок с объектами жилой недвижимости, половина из которых удовлетворяется....
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