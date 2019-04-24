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«А давайте без договора…» Как понять, что перед вами ненастоящий риэлтер

25.04.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Ежегодно в Беларуси подается более 300 исков о признании недействительными сделок с объектами жилой недвижимости, половина из которых удовлетворяется. Представьте: более 140 семей каждый год вынуждены вернуть приобретенное жилье продавцу без гарантии единовременного возврата денег. Это говорит об одном: риэлтерские услуги оказывают временами очень некачественно. Часто это связано с тем, что агентства позволяют работать с клиентами «левым» людям. А бывает, что и просто кто-то решает подзаработать и представиться агентом или риэлтером определенного агентства, не имея к нему вообще никакого отношения. Могут и без прикрытия агентством даже работать. Мы решили узнать, как не попасть на таких нерадивых предпринимателей.

«А давайте без договора…» Как понять, что перед вами ненастоящий риэлтер
Фото носит иллюстративный характер. Источник: tengrinews.kz

Покупка и продажа жилья должна быть безопасной, — комментирует заместитель директора по договорной и общеправовой работе «ТВОЯ СТОЛИЦА∙АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ» Андрей Кудакаев. — Это главный индикатор цивилизованности рынка недвижимости. Сегодня получается, что весь груз ответственности от начала и до конца лежит только на потребителе, а ведь у него нет и не должно быть нужных знаний.

К сожалению, не всегда обращение в агентство недвижимости гарантирует ему полную безопасность. Далеко не все работают строго по закону, а не всякий потребитель понимает, как оценить надежность потенциального посредника. Для сравнения приведу всем понятный пример. Если спросить у любого из нас, как выбрать сок в магазине, практически каждый расскажет, какой у него должен быть срок годности и состав, какая информация укажет нам на качественный продукт, а какая поможет понять, что перед нами подделка. Если же задать вопрос о том, как выбрать агентство недвижимости, кроме опыта и большого числа положительных отзывов, никто ничего не скажет. А ведь деятельность риэлтерских компаний строго регламентирована, и все правила прописаны в Указе Президента РБ №15 от 09.01.2006 «О риэлтерской деятельности в Республике Беларусь».

«А давайте без договора…» Как понять, что перед вами ненастоящий риэлтер
Фото носит иллюстративный характер.

Мы попробуем вместе со специалистами исправить эту ситуацию и описать 4 главных признака, которые укажут на недобросовестных посредников.

1. Риэлтерские услуги оказываются только по договору

Оказывать риэлтерские услуги без заключения договора нельзя. Так прописано в Главе 3 Указа №15. Этот документ четко регламентирует, что именно обязуется делать для потребителя риэлтерская компания и в какие сроки. Тут важно запомнить: в случае неудачи спросить с агентства недвижимости можно будет только за тот перечень работ, который прописан в договоре и подписан потребителем. Если агент или риэлтер предлагают сотрудничество без данного документа, это означает, что агентство недвижимости не готово нести ответственность за свои действия и тем более не может гарантировать успешный результат.

2. Договор подписывается по правилам

В отличие от других сфер деятельности, подписание риэлтерского договора требует соблюдения определенных правил.  

Правило 1. Договор на оказание риэлтерских услуг после подписания потребителем и представителем агентства недвижимости должен быть зарегистрирован в тот же день в книге регистрации договоров. Она хранится в офисе агентства.

Правило 2. Договор на оказание риэлтерских услуг должен подписываться в месте их оказания — в офисе. И это неспроста. Только там потребитель может оценить уровень компании, которой собирается доверить свою недвижимость, посмотреть на все разрешительные документы, а также задать вопросы по договору. Предложение подписать договор на риэлтерские услуги на дому является незаконным.

«А давайте без договора…» Как понять, что перед вами ненастоящий риэлтер
Фото носит иллюстративный характер.

3. Рекламировать объект недвижимости без договора нельзя

Этот пункт также прописан в законодательстве и находится среди наиболее часто встречающихся нарушений. Без договора агент, как правило, рекламирует объект под видом собственника. Большинство продавцов рассуждает одинаково: у его объекта будет больше покупателей. На самом же деле, когда одна и та же квартира размещается с разными телефонами и информацию о ней предоставляют несколько человек, это срабатывает скорее в минус. Во-первых, у покупателя, который в данный момент занят активным поиском, к такому объекту недвижимости скорее всего возникнет недоверие. Во-вторых, непонятно, что именно рассказывает о квартире или доме каждый из агентов. Ну и в-третьих, нельзя быть уверенным, что покупателя не переориентируют на другой объект.

4. У риэлтера должна быть карточка

Оказывать риэлтерские услуги на законных основаниях может только тот, у кого есть пластиковая карточка, выданная Главным управлением юстиции. Так же, как и паспорт, это документ установленного образца, жесткой подотчетности. На карточке обязательно указано, кто перед нами — агент или риэлтер, а также сотрудником какого агентства недвижимости он является. Идентификационная пластиковая карточка — документ, который удостоверяет полномочия владельца и должен предъявляться по требованию потребителя. Передача данного документа третьему лицу является грубым нарушением и нередко становится основанием для лишения лицензии риэлтерской организации. Любой диалог с человеком, который представился сотрудником агентства недвижимости, должен начинаться с предъявления им идентификационной пластиковой карточки.

— Если агентство недвижимости нарушает одно из этих правил, то это значит только одно: оно готово рисковать своей лицензией. Будет ли такая компания дорожить потребителем? Понятно одно: агентства недвижимости, которые пришли на рынок не на один день, всегда думают на перспективу, дорожат своей репутацией, — говорит Андрей Кудакаев.

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Ежегодно в Беларуси подается более 300 исков о признании недействительными сделок с объектами жилой недвижимости, половина из которых удовлетворяется....
 
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