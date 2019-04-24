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Глава ЕАБР: Никто не отдаст суверенитет другому центробанку, но мы равноудалены от всех

25.04.2019 10:49 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Глава Евразийского банка развития Андрей Бельянинов видит свой банк центробанком Евразийского экономического пространства без права денежной эмиссии, заявил он на конференции в Тверской области.

«Пообщавшись с национальными банками наших стран-учредителей, я понимаю, что никто свой суверенитет, свою самостийность, никому не отдаст, Центробанку России не отдаст. А вот наш банк равноудален от всех, и мы можем двигаться по этому пути, быть системным интегратором тех процессов, которые объективно назрели», — сказал Бельянинов.

«Рубль (российский — ред.) кому-то не нравится, но это уже объективно, он уже вошел в экономики (стран ЕАБР — ред.), как говорил Маяковский, «как водопровод, сработанный еще рабами Рима», — заявил он, рассказывая про роль российского рубля в экономиках стран ЕАЭС. Но при этом Бельянинов признал, что это был «кусочек квасного патриотизма».

 
 
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Глава Евразийского банка развития Андрей Бельянинов видит свой банк центробанком Евразийского экономического пространства без права денежной эмиссии, заявил он...
 
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