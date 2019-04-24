Посевная-2019. Днем раньше посеешь - неделей раньше пожнешь

Источник материала: Ивьевский край

Посевная в районе перешагнула пятидесятипроцентный рубеж. На 16 апреля в районе посеяно 9365 из 18234 га яровых культур, что составляет 51% к запланированному.

Завершается сев ранних зерновых культур (без кукурузы, гречихи и проса), которых засеяно 94% - 8255 из 8770 га. В хозяйствах района засеяно 1710 из 1760 га овса (97%), 3512 из 3725 га ячменя (94%, в том числе 600 га пивоваренного).

Больше всего (в процентном отношении к запланированному) посеяно в КСУП "Трабы" (59% - 1069 из 1807 га), в КСУП "Агро-Липнишки" (56% - 890 из 1600 га), в филиале "Азот Агро" УСП "Новый Двор-Агро" (54% - 3622 из 6698 га).

Во всех хозяйствах района засеяно 100% площадей овса, за исключением КСУП "Агро-Липнишки" и КСУП"Субботники" где еще предстоит засеять 7 и 6% от планируемых под данную культуру площадей соответственно. Осталось засеять небольшие площади ячменя (в филиале "Азот Агро" УСП "Новый Двор-Агро" сев данной культуры завершен): в КСУП "Агро-Липнишки" - 8%, КСУП "Баума" - 4%, КСУП "Субботники" - 9%, КСУП "Трабы" - 2%, КСУП "Юратишки" - 22%.

В районе посеяно 698 из запланированных 755 га зернобобовых (92%), из них - 92 га гороха, 240 га вики, 263 га смеси. Засеяно 613 га однолетних трав.

Вспахано почвы в хозяйствах района 4607 га, в том числе за последний день 244 га.

В районе подготовлено почвы под сев яровых культур 13494 из 18234 га, что составляет 74% от потребности. За последний день работы по подготовке почвы к севу велись на 405 гектарах.

Подкормлено второй раз: 3684 из 8148 га озимых зерновых (45%), 1990 га озимого рапса (99%), 15 га 7077 га многолетних трав (86%), проведены работы по улучшению луговых угодий на 2473 из 14954 га (17%).

Подсеяны многолетние травы на 1788 из 2800 га (64%), в том числе бобово-злаковые смеси - на 1648 га, из них люцерны - 59 га.

Заложено семенников многолетних трав 357 га.

Обрезано сада 105 из 110 га (95%), полностью проведена обработка сада от болезней.

Калийные удобрения под яровой сев внесены на 10939 га в количестве 1287,8 тонны.

Заготовлено органики под яровой сев 2019 г. 346,5 из 352 тыс. тонн требуемых (98%).

Внесено органики под яровой сев 176,5 тыс. тонны на 2580 га, это 51% к заготовленному.

Наличие минеральных удобрений под яровой сев 2019 года в тоннах действующего вещества составляет 5688 из 7848 тонн или 72%, из них азотных - 80%, фосфорных - 24% , калийных - 82%.

В КСУП "Юратишки" яровые культуры посеют на 1665 гектарах (меньше только в КСУП "Агро-Липнишки" - 1600 га), засеяно 39% (642 га), ранних зерновых и зернобобовых культур засеяно 88%. Вспахано почвы под будущий урожай 215 га, 730 га почвы подготовлено к севу (43%).

Контроль за качеством посевных работ в хозяйстве осуществляют управляющий хозяйством Вячеслав Максимович Бусел, главный агроном КСУП Иосиф Станиславович Ленцевич. Одними из основных фигур на посевной являются механизаторы Владимир Анатольевич Борисевич, Иван Иванович Самокар.

П. ВЛАДИН.

Фото С. ЗЕНКЕВИЧА.