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Эксперты ожидают временного ускорения инфляции в Беларуси

25.04.2019 11:17 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Прирост ВВП в Беларуси в 2017—2018 гг. носил восстановительный характер и был во многом обеспечен смягчением монетарных условий. Завершение фазы восстановления экономики обусловит замедление темпов экономического роста, по нашим оценкам, до 1,5% в 2019 г., такой комментарий дал аналитик отдела экономического анализа ЕАБР Анатолий Харитончик на когрессе в Тверской области.

«Прогнозируется замедление роста потребительского спроса по мере снижения темпов увеличения заработных плат и кредитной активности населения. Сдерживающее влияние на инвестиционную активность будет оказывать ожидаемое прекращение смягчения условий банковского кредитования», — отмечает эксперт.

Кроме того, прогнозируемое ЕАБР замедление экономического роста в России и еврозоне может обернуться снижением темпов роста экспорта белорусских товаров.

В 2020—2021 гг. рост экономики Беларуси прогнозируется вблизи 2% в год.

«В 2019 г. мы ожидаем временного ускорения инфляции, которая может превысить целевой уровень в 5% на конец года. Причинами роста потребительских цен выступят повышение инфляции в России, а также сохранение инфляционного влияния заработной платы. По нашим оценкам, влияние обозначенных факторов на отклонение инфляции от цели будет временным и темпы роста потребительских цен в среднесрочном периоде будут находиться вблизи целевых ориентиров Нацбанка», — считает эксперт.

 
 
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В 2019 г. мы ожидаем временного ускорения инфляции, которая может превысить целевой уровень в 5% на конец года. Причинами роста потребительских цен выступят повышение...
 
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