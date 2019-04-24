Источник материала: Tut.by

В Минске осенью этого года пройдет мероприятие высокого уровня к десятилетию «Восточного партнерства». Об этом TUT.BY рассказал аналитик инициативы «Минский диалог» Денис Мельянцов, который в эти дни участвует в работе координационной группы «Беларусь-ЕС».



Фото: TUT.BY

Координационная группа — встреча дипломатов и чиновников с двух сторон, которые два раза в год собираются обсудить все направления сотрудничества. Последние несколько лет на часть заседания пускают представителей белорусских неправительственных организаций.

— Все самое интересное проходит без гражданского общества. Но стало известно, что в Минске осенью пройдет мероприятие высокого уровня к юбилею Восточного партнерства. Пока обсуждают уровень участников и даты, — отметил Мельянцов.

В МИД Беларуси пока готовы сказать, что лишь обсуждают возможность проведения в Минске торжественных мероприятий в честь 10-летия «Восточного партнерства» осенью этого года.



Белорусская делегация. Фото: пресс-служба МИД

Белорусскую делегацию на заседании возглавил замглавы МИД Олег Кравченко, европейскую — управляющий директор Европейской службы внешних действий по делам Европы и Центральной Азии Томас Майер-Хартинг.

В повестке первого дня работы КГ были вопросы прав человека, до сих пор не подписанных Приоритетов партнерства, техническая помощь ЕС, сотрудничество в области приватизации, финансов, образования, науки, транспорта и цифровой экономики, а также подготовка к юбилейному мероприятию «Восточного партнерства» в Минске.



Европейская делегация. Фото: пресс-служба МИД

Сегодня стороны обсуждают таможенное и торговое сотрудничество, экологию, сельское хозяйство, а также затянувшиеся переговоры об упрощении визового режима.