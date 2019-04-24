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Reuters: Германия и Чехия приостановили прием нефти по трубопроводу «Дружба»
25.04.2019 12:25 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Германия приостановила импорт российской нефти по магистральному трубопроводу «дружба» из-за низкого качества нефти. Об этом сообщает
Прекращение приема российской нефти по трубопроводу «Дружба» может привести к тому, что нефтеперерабатывающие заводы, принадлежащие польским PKN Orlen и Grupa Lotos, а также немецкие заводы, принадлежащие Total, Shell, Eni и Роснефть, будут работать на имеющихся запасах нефти.
Приостановка поставок нефти может привести к тому, что западные покупатели выставят иски российским поставщикам, которые в свою очередь потребуют компенсации у «Транснефти», пишет агентство.
Reuters со ссылкой на два своих источника также сообщает, что Чехия также прекратила прием российской нефти.
Пока «Гомельтранснефть Дружба» продолжает транзит для заводов Чехии, Словакии и Венгрии через территорию Украины, но в скором времени должна последовать реакция украинского оператора магистрального нефтепровода. Речь может идти о приостановке прокачки.
Накануне оператор польского участка трубопровода «Дружба» — компания PERN S.A.,
«По сообщениям, получаемым от наших клиентов, ни один из НПЗ, находящихся на нефтепроводе „Дружба“, не может принимать на свои установки и перерабатывать нефть с такими показателями, с какими она в настоящее время поставляется», — пишет PERN.
В сообщении также указывается, что показатель по массовой доле органических хлоридов в ней превышает предельный норматив до 30 раз и продолжение поставок такой нефти «рождает риск серьезной промышленной аварии, как для НПЗ, так и для логистической системы PERN».
Что произошло?
Напомним, 19 апреля концерн «Белнефтехим»
22 апреля на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе
23 апреля Беларусь
24 апреля на «Нафтане»
Впрочем,
24 апреля
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Тем временем по сообщениям российских СМИ, в Москве сегодня пройдут переговоры правительства России с представителями Беларуси по поводу сложившейся ситуации.
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