Reuters: Германия и Чехия приостановили прием нефти по трубопроводу «Дружба»

Источник материала: Tut.by

Германия приостановила импорт российской нефти по магистральному трубопроводу «дружба» из-за низкого качества нефти. Об этом сообщает Reuters . Источники агентства также рассказали, что прокачку приостановила и Чехия. Тем временем по сообщениям российских СМИ, в Москве сегодня пройдут переговоры правительства России с представителями Беларуси по поводу сложившейся ситуации.



Фото: transoil.by

Прекращение приема российской нефти по трубопроводу «Дружба» может привести к тому, что нефтеперерабатывающие заводы, принадлежащие польским PKN Orlen и Grupa Lotos, а также немецкие заводы, принадлежащие Total, Shell, Eni и Роснефть, будут работать на имеющихся запасах нефти.

Приостановка поставок нефти может привести к тому, что западные покупатели выставят иски российским поставщикам, которые в свою очередь потребуют компенсации у «Транснефти», пишет агентство.

Reuters со ссылкой на два своих источника также сообщает, что Чехия также прекратила прием российской нефти.

Пока «Гомельтранснефть Дружба» продолжает транзит для заводов Чехии, Словакии и Венгрии через территорию Украины, но в скором времени должна последовать реакция украинского оператора магистрального нефтепровода. Речь может идти о приостановке прокачки.

Накануне оператор польского участка трубопровода «Дружба» — компания PERN S.A., заявил о том, что прекращает прием российской нефти.

«По сообщениям, получаемым от наших клиентов, ни один из НПЗ, находящихся на нефтепроводе „Дружба“, не может принимать на свои установки и перерабатывать нефть с такими показателями, с какими она в настоящее время поставляется», — пишет PERN.

В сообщении также указывается, что показатель по массовой доле органических хлоридов в ней превышает предельный норматив до 30 раз и продолжение поставок такой нефти «рождает риск серьезной промышленной аварии, как для НПЗ, так и для логистической системы PERN».

Что произошло?

Напомним, 19 апреля концерн «Белнефтехим» заявил о «резком ухудшении» качества российского сорта Urals, поступающего транзитом по нефтепроводу «Дружба». В российской трубопроводной монополии признали наличие проблем и выразили надежду, что «ситуация с качеством должна нормализоваться к понедельнику-вторнику следующей недели».

22 апреля на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе заявили , что некачественное российское сырье привело к выходу из строя дорогостоящего оборудования.

23 апреля Беларусь приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии, а в «Белнефтехиме» заявили , что российская нефть с повышенным содержанием хлорорганических соединений начала поступать в Европу и Украину.

24 апреля на «Нафтане» сообщили , что по северной ветке нефтепровода началась прокачка нефти, соответствующей технологическим стандартам. На Мозырском НПЗ ситуация остается прежней — нефть поступает с повышенным содержанием хлорорганики.

Впрочем, российские эксперты говорят, что «Минск слишком драматизирует проблему». Они оценили объемы испорченной нефти в 100−300 тысяч тонн. При цене на нефть марки Urals в 71,86 доллара за баррель стоимость такого количества оценивается в 52,6−158 млн долларов. Беларусь сумму потерь от проблем с качеством российской нефти не озвучивала , к ее расчету привлечены независимые эксперты.

24 апреля «Белнефтехим» сообщил , что разработана схема вытеснения «грязной» российской нефти из белорусского участка нефтепровода «Дружба». Ее объемы уже превышают один миллион тонн.