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Оппозиция отказалась от заявки на «Чернобыльский шлях». Нет денег на оплату услуг милиции
25.04.2019 12:47 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Организаторы традиционного марша «Чернобыльский шлях» отказались от своей заявки на шествие 26 марта. Об этом заявил на пресс-конференции один из заявителей, зампред партии «Зеленые» Дмитрий Кучук,
Ранее заявители акции
Сегодня утром оппозиционеры встретились с властями еще раз. Правоохранители немного уменьшили сумму — до 5700 рублей, но представитель ГУВД отметил, что полностью освободить организаторов акции от этих расходов милиция не может.
Тогда политики решили не подписывать договор. По законодательству в такой ситуации, если бы акция прошла, ГУВД выставило бы счет все равно или бы наказало организаторов за нарушение порядка организации массового мероприятия.
Вместо «Чернобыльского шляха» организаторы предлагают участвовать в «Чернобыльской неделе» — мероприятиях, лекциях и презентациях по этой теме. Однако сам Дмитрий Кучук планирует прийти на Академию наук, чтобы высказать солидарность с теми, кто хотел прийти на шествие.
22 апреля стало известно, что минские власти
Напомним, в январе 2019 года правительство
Если мероприятие пройдет вне постоянных площадок, определенных местными властями (Минске появились три новые площадки для массовых мероприятий">в Минске их шесть — это скверы и парки не в центре города), то стоимость услуг милиции повышается в полтора раза.
Правозащитники и оппозиция раскритиковали эти нововведения. По их мнению, это ограничивает право на свободу собраний, потому что люди и так платят за услуги милиции своими налогами, и потому что теперь право провести массовое мероприятие зависит от доходов заявителей.
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Минская милиция отказалась освобождать организаторов «Чернобыльского шляха» от оплаты своих услуг на акции.
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