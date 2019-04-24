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Оппозиция отказалась от заявки на «Чернобыльский шлях». Нет денег на оплату услуг милиции

25.04.2019 12:47 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Организаторы традиционного марша «Чернобыльский шлях» отказались от своей заявки на шествие 26 марта. Об этом заявил на пресс-конференции один из заявителей, зампред партии «Зеленые» Дмитрий Кучук, сообщает «Радыё Свабода».


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Ранее заявители акции отмечали, что ее проведению может помешать тот факт, что Мингорисполком отказался освободить их от оплаты услуг милиции. По подсчетам другого заявителя акции, сопредседателя БХД Ольги Ковальковой на оплату услуг правоохранительных органов должно было уйти около 7,5 тыс. рублей, которых у организаторов «Чернобыльского шляха» нет.

Сегодня утром оппозиционеры встретились с властями еще раз. Правоохранители немного уменьшили сумму — до 5700 рублей, но представитель ГУВД отметил, что полностью освободить организаторов акции от этих расходов милиция не может.

Тогда политики решили не подписывать договор. По законодательству в такой ситуации, если бы акция прошла, ГУВД выставило бы счет все равно или бы наказало организаторов за нарушение порядка организации массового мероприятия.

Вместо «Чернобыльского шляха» организаторы предлагают участвовать в «Чернобыльской неделе» — мероприятиях, лекциях и презентациях по этой теме. Однако сам Дмитрий Кучук планирует прийти на Академию наук, чтобы высказать солидарность с теми, кто хотел прийти на шествие.

22 апреля стало известно, что минские власти разрешили сбор участников шествия 26 апреля на площадке перед зданием президиума Национальной академии наук. Согласно заявке сбор был запланирован на 18.00, начало шествия — на 18.30. Демонстранты собирались пройти по улице Сурганова до памятника жертвам Чернобыля около храма иконы Божьей Матери «Взыскание погибших» в парке Дружбы Народов.

Напомним, в январе 2019 года правительство приняло расценки для оплаты услуг милиции на массовых мероприятиях. Цена зависит от числа участников: три базовые величины — для мероприятия на десять человек, 25 базовых — до сотни человек, 150 базовых для мероприятия от сотни до тысячи человек, если еще больше людей — 250 базовых (6375 рублей).

Если мероприятие пройдет вне постоянных площадок, определенных местными властями (Минске появились три новые площадки для массовых мероприятий">в Минске их шесть — это скверы и парки не в центре города), то стоимость услуг милиции повышается в полтора раза.

Правозащитники и оппозиция раскритиковали эти нововведения. По их мнению, это ограничивает право на свободу собраний, потому что люди и так платят за услуги милиции своими налогами, и потому что теперь право провести массовое мероприятие зависит от доходов заявителей.

 
Теги: Минск
 
 
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Минская милиция отказалась освобождать организаторов «Чернобыльского шляха» от оплаты своих услуг на акции.
 
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