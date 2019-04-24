От «грязной» нефти пострадают бюджет, оборудование НПЗ, репутация поставщиков. А мне что с того?

Источник материала: Tut.by

Вечером 19 апреля Беларусь заявила о поступлении из России по нефтепроводу «Дружба» «грязной» нефти. Вопрос, который сперва мог показаться попыткой Беларуси найти «несимметричный» ответ на отказ России компенсировать наши потери от налогового маневра, оказался серьезной проблемой. Под угрозой оказалось оборудование НПЗ, контрактные обязательства Беларуси перед зарубежными покупателями нефтепродуктов, поступления в бюджет от экспортных пошлин, а также внутренний рынок. Автолюбители волнуются и за цену, и за качество, и за объемы. В чем же проблема и чем она чревата?

Откуда взялась «грязная нефть»? 19 апреля концерн «Белнефтехим» заявил о «резком ухудшении» качества российского сорта Urals, поступающего транзитом по нефтепроводу «Дружба». В российской трубопроводной монополии в тот же день признали наличие проблем и выразили надежду, что «ситуация с качеством должна нормализоваться к понедельнику-вторнику следующей недели». Срок этот оказался слишком оптимистичным — к четвергу «чистая» нефть начала поступать только на один НПЗ. Источники говорят, что повышение концентрации органических хлоридов в нефти — проблема известная, ей около трех лет. Мол, лучшую нефть Россия качает в Китай, а нефтепровод «Дружба» страдает. Виновники проблемы — нефтяники. Загрязнение произошло на участке трубопровода между Самарой и Унечей, а там работает несколько десятков нефтяных компаний. В том числе, пишут «Ведомости», и «дочки» «Роснефти» и «Лукойла», и мелкие компании и индивидуальные предприниматели, на которых зарегистрированы лицензионные участки по добычи нефти. Хлорсодержащие соединения могли закачивать в пласт для повышения нефтеотдачи, полагают эксперты. Состав смеси мог быть некачественным и произошло его частичное смешивание с нефтью. Соединения хлора могут оказаться в нефти и естественным путем (содержатся в пластовых водах), и при использовании в качестве поглотителя сероводорода при транспорте нефти.

И что, качество никто не контролирует? Раз проблема довольно далеко от Беларуси, почему Россия нас не предупредила о проблемах с качеством? Качество нефти, попадаемой в трубы «Транснефти», контролируют по ряду параметров, но не на содержание хлора. В частности, рассказывает источник «Ведомостей», перед сдачей в трубу рядом с месторождением и на входе в завод нефть проходит через автоматизированную систему измерения и контроля, и если она не соответствует стандартам, к примеру, превышено содержание серы, «Транснефть» прием прекращает, и чтобы поставки возобновить, приходится разбираться с причиной проблемы и доказывать устранение проблемы комиссии. В итоге об обострении проблемы с содержанием органического хлора стало известно фактически при отборе проб лабораторией «Гомельтранснефть «Дружба», уже в Беларуси.

Беларусь приостановила экспорт нефтепродуктов. Это потому, что их качество испортилось? О том, что Беларусь приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии стало известно 23 апреля. Дело в том, что из-за падения качества нефти пришлось резко снизить загрузку НПЗ. В итоге пострадал и без того просевший в начале года экспорт. Это второй удар по поставкам, обеспечивающим серьезную подпитку белорусского бюджета за счет пошлин. В начале года экспорт уже снизился примерно 10% из-за российского решения в конце прошлого года утвердить для Минска нулевой баланс на поставку ряда российских нефтепродуктов, из-за чего уже нашим НПЗ пришлось обеспечивать потребности внутреннего рынка, сокращая внешние поставки. С качеством этот вопрос никак не связан, заверяют производители и поставщики белорусских нефтепродуктов. В Беларуси пока не уточняют, насколько снизится экспорт из-за приостановки поставок светлых нефтепродуктов и дизтоплива из-за сокращения нефтепереработки в связи с поступлением некачественной российской нефти. Такое решение называют форс-мажором и надеются избежать, санкций со стороны контрагентов.

Качество бензина и дизтоплива на заправках не ухудшится? А цена? Производители заверяют, что качество выпускаемых в Беларуси нефтепродуктов останется неизменным. «На заводах обеспечены такие условия технологического режима, которые не допускают выхода некачественной продукции», — сказали в «Белнефтехиме». Вопрос цены более сложный, по прогнозам экспертов, рост цен продолжится , но здесь ключевую роль играет российский налоговый маневр, в результате которого растет цена нефти для Беларуси, что ставит власти в непростую ситуацию — переложить этот прирост на НПЗ и на потребителя одинаково сложно, цена для них растет постепенно. А вот по АЗС рост цен ударил уже серьезно . Любое ухудшение экономики НПЗ чревато ростом цен для потребителя — вешать дополнительную нагрузку на переработчиков, завершающих масштабную и критически важную для экономики страны модернизацию, вряд ли решаться. Но и для потребителя рост резкими не будет — впереди две избирательные кампании, а электорат даже «копеечные» подорожания напрягают.

Нефть в трубе уже снова «хорошая» — это конец скандала? Пока «чистая» нефть начала поступать только на «Нафтан». В отношении Мозырского НПЗ речь шла о 8−10 днях, то есть проблемный продукт может идти еще до конца недели. «Белнефтехим» рассказал, что разработал схему вытеснения «грязной» российской нефти из белорусского участка нефтепровода «Дружба» — речь идет об объеме до 1 млн тонн. Его планируется вытеснить до Унечи, а далее отправить на Усть-Лугу, очистив магистральные артерии. То есть завершение острой фазы конфликта просматривается. Впрочем, это не означает, что пострадавшие и виновники быстро урегулируют потери и договорятся о компенсации. Беларусь сумму своих убытков еще не озвучила, пообещав привлечь к подсчетам независимых специалистов. Российские эксперты говорят, что «Минск слишком драматизирует проблему». Они оценили объемы испорченной нефти в 100−300 тысяч тонн. При цене на нефть марки Urals в 71,86 доллара за баррель стоимость такого количества оценивается в 52,6−158 млн долларов. Беларусь называет объемы проблемного проката уже более 1 млн тонн. Заметно усилить позицию Беларуси может то, что она оказалась не одинокой жертвой «хлоридной» нефти — поставки прекратили Польша, Германия и Чехия. А игнорировать целую группу недовольных России будет очевидно сложнее.