Снесут жилье и проведут трамвай в Сухарево. «Минскградо» представил проект перестройки Тучинки

Источник материала: realt.by

Администрация Фрунзенского района проводит общественное обсуждение проекта застройки Тучинки. «Минскградо» планирует снести жильё и вынести из района некоторые предприятия, а оставшиеся производства – модернизировать. В Тучинке собираются построить ряд общественных объектов с паркингами. Обсуждение проводят до 16 мая, подробнее о проекте и реакции местных жителей – в репортаже Realt.by.



Фото: Игорь Хмара

Где находится район? Тучинка – исторический район Минска к югу от Кальварии. Название урочища связано с большим количеством озёр и прудов. В предместье располагалось множество кирпичных заводов, поэтому его часто называли также Цагельня («цэгла» – «кирпич»). Во время Второй мировой войны нацисты устраивали в районе массовые расстрелы евреев. В Тучинке до сих пор расположена довольна крупная промышленная зона с несколькими производствами, а также троллейбусное депо №4. К западу от улицы Гусовского находится обширный и вполне ухоженный с виду частный сектор, граничащий с непримечательными советскими многоэтажками к северу от Тучинского сквера. Помимо усадеб, по району разбросаны несколько ведомственных жилых домов послевоенной постройки. Тем не менее, в Тучинке есть любопытная улица 3 сентября. В 1945 году руководство СССР решило отмечать в этот день капитуляцию Японии во Второй мировой войне (хотя акт о капитуляции подписали днём ранее). 3 сентября оставалось выходным всего два года, потом этот день снова сделали рабочим. Впрочем, в последние 30 лет загадочно уцелевший топоним скорее может вызвать у минчан ассоциацию с пронзительным шлягером Михаила Шуфутинского. Кроме того, улица 3 сентября возглавляет алфавитный список улиц Минска. Соответственно, первым по алфавиту зданием столицы является жилой дом №1 по улице 3 сентября. В целом бывшее предместье несмотря на свою близость к центру Минска редко становится объектом интереса горожан.



Фото: Игорь Хмара

Как называется проект? Официальное название проекта – «Градостроительный проект детального планирования территории в границах улицы Кальварийской – улицы Гусовского – улицы Харьковской полосы отвода железной дороги «Минск-Молодечно» (внесение изменений)». Согласно генеральному плану Минска проектируемая территория площадью 46,7 гектара находится в срединной зоне города. В соответствии с планом функционального зонирования генерального плана Минска территория проектирования входит в состав зоны общественной многофункциональной застройки (23 О2) и производственной зоны (17 П3). Проектируемая территория ограничена: – с севера – улицей Кальварийской; – с востока – полосой отвода железной дороги «Минск-Молодечно»; – с юга – улицей Харьковской; – с запада – улицей Гусовского.

Какие у района проблемы? Специалисты «Минскградо» называют несколько проблем Тучинки: – существующая жилая усадебная застройка и перспективная жилая многоквартирная застройка вдоль улицы Гусовского попадают в границы санитарно-защитных зон производственных объектов; – производственная застройка вдоль улицы Кальварийской и улицы Домашевской не соответствует системе регламентов Генерального плана Минска; – в районе не хватает мест на парковках для общественных и производственных объектов; – некоторые территории и объекты используют неэффективно.

Какая стратегия проекта? Решить обнаруженные проблемы эксперты «Минскградо» предлагают, уточнив функциональное использование территории и планировочную структуру района. При этом градостроители намерены объединить в единую систему существующую застройку, ранее запроектированную и намеченную к размещению застройку, а также отдельные объекты – определяя границы их участков и параметры. – Территория имеет высокий градостроительный потенциал, коммерческую привлекательность, сложившуюся сеть транспортного обслуживания, – утверждают проектировщики. – Ко всей застройке, расположенной вдоль магистралей, предъявляются высокие эстетические требования, в связи с чем застройка должна содержать в себе композиционные акценты, представленные различными функциями. В связи с этим проектом предлагается изменение функционального назначения территории и снос малоценной застройки, которая не соответствует градостроительным регламентам зон, не несёт эстетической значимости и не даёт эффективно использовать городские территории. Вдоль основных улиц предлагается выделение участков линейного озеленения с целью формирования комфортной и экологически чистой среды. Как информирует «Минскградо», все запроектированные в районе объекты представлены объектами общественного назначения национального и городского уровня, которые размещаются преимущественно в планировочном каркасе столицы.



Фото: Игорь Хмара

Квартал 1: снос усадеб и общежития, частичный вынос предприятий и модернизация оставшихся Квартал расположен в границах улицы Кальварийской – улицы Пинской – улицы 3-го Сентября – улицы Гусовского. В квартале планируют снести 4 частных дома, а также жилой дом и общежитие ЖРЭО №1 Фрунзенского района. Вынести из квартала собираются «Минскпроектмебель», ДОСААФ Фрунзенского района и военкомат Фрунзенского района. А вот табачную фабрику ООО «Табак-инвест» рассчитывают модернизировать. Оставить в квартале намерены и здание Белорусского общества глухих. На месте сносимых зданий предлагают разместить многофункциональные общественные объекты.



Фото: Игорь Хмара

Квартал 2: перестройка жилого дома в гостиницу, вынос предприятий и строительство общественных комплексов Квартал расположен в границах улицы Кальварийской – 1-го Загородного переулка – улицы 3-го Сентября – улицы Пинской. 5-этажный жилой дом ЖРЭО №1 Фрунзенского района планируют перестроить в гостиницу. Из квартала собираются вынести все 4 предприятия: Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр, «Минскремстрой», «Мосстройкомплект» и «Амкодор». На месте сносимых зданий предлагают разместить 4 многофункциональных общественных объекта, многоуровневый паркинг, а также подстанцию на 110 киловольт «Кальварийская». – Подстанция – стратегический объект для города, – отметила Ирина Гайсёнок. – Подстанция нужна, чтобы обеспечивать электричеством как существующую, так и перспективную застройку.



Фото: Игорь Хмара

Квартал 3: возведение бассейна на месте фабрики и жилых домов Квартал расположен в границах улицы Кальварийской – улицы Домашевской – улицы Харьковской – 1-го Загородного переулка. Этот квартал ждёт масштабный снос: отсюда выносят 3 жилых дома ЖРЭО №1 Фрунзенского района, а также все промышленные и административные объекты. Совсем недавно успели снести заводские корпуса фабрики «Красная звезда». На месте сносимых зданий китайский инвестор намерен возвести бассейн международного класса с многоуровневым паркингом на 300 машино-мест. Расчётную нагрузку бассейна (количество посещений в смену) Ирина Гайсёнок назвала коммерческой тайной.



Фото: Игорь Хмара

Квартал 4: снос жилых домов и строительство общественных комплексов Квартал расположен в границах улицы 3-го Сентября – 1-го Загородного переулка – улицы Харьковской – улицы Пинской. В квартале планируют снести 2 жилых дома ЖРЭО №1 Фрунзенского района. На месте сносимых зданий предлагают разместить многофункциональные общественные объекты с многоуровневым паркингом.



Фото: Игорь Хмара

Квартал 5: реконструкция предприятий и вынос автостоянки Квартал расположен в границах улицы 3-го Сентября – улицы Пинской – улицы Харьковской – улицы Гусовского. Почти все предприятия квартала планируют модернизировать. Единственное запроектированное изменение в квартале – вынос временной охраняемой автостоянки на пересечении улицы Харьковской и улицы Гусовского.



Фото: Игорь Хмара

Как изменятся параметры района? После реализации проекта с рассматриваемой территории должно исчезнуть всё жильё. Согласно технико-экономическим показателям проекта, на данной территории в 151 квартире сейчас проживают 468 тысяч человек (скорее всего, это опечатка, и речь идёт про 468 человек – прим. авт.). Существующий жилой фонд составляет 8400 квадратных метров (с учётом уже снесённых жилых домов по улице Харьковской). Средняя обеспеченность населения жилищным фондом равна 17,8 «квадрата» на человека. Проект предусматривает исчезновение жилой зоны площадью 3,6 гектара. Производственные зоны сократятся с 25,0 до 11,8 гектара. Общественные зоны увеличатся с 3,7 до 18,9 гектара. Улично-дорожная сеть расширится незначительно: с 13,3 до 13,5 гектара. Кроме того, в районе предусмотрены 1,1 гектара «прочих зон». В районе фактически отсутствуют озеленённые территории общего пользования. Поэтому «Минскградо» предлагает создать 1,5 гектара таких территорий. Кроме того, градостроители постараются озеленить улицы района. Общая площадь зелёных зон может составить 2,5 гектара. После выноса и модернизации предприятий площадь санитарно-защитных зон проектировщики надеются уменьшить с 45,94 до 28,33 гектара. А озеленённость территории может увеличиться с 15,0% до 21,8%. В связи с частичным выносом предприятий количество рабочих мест в зоне производственной застройки сократится. Однако некоторые предприятия уже сейчас работают не на полную мощность. Сейчас на заводах и фабриках Тучинки трудится 3400 человек, после реализации проекта их количество может сократиться до 2800. Поскольку в Тучинке планируют построить целый ряд многофункциональных общественных объектов, количество рабочих мест в общественной застройке должно вырасти с 3500 до 8900.



Фото: Игорь Хмара

Сколько появится машино-мест и где разобьют бульвары? Проект предусматривает реконструкцию улично-дорожной сети с расширением полос движения, прокладыванием пешеходных связей и велодорожек, размещением тротуаров и созданием озеленения. Проект предполагает размещение в районе 5400 машино-мест. Расчёт требовал предоставить территории проектирования 4332 машино-места. Однако «Минскградо» учло машино-места на паркинге, который возведёт инвестор бассейна. Вдоль улицы Пинской проектировщики предлагают создать озеленённые территории общего пользования (бульвары), чтобы хоть как-то улучшить экологическую ситуацию на проектируемой территории.

Когда и где пустят трамвай в Сухарево? По улице Харьковской в перспективе пройдёт долгожданный трамвай в Сухарево. Трамвай должен связать крупный спальный район с центром Минска и сформировать транспортный хаб «метро – электричка – трамвай» в районе станции «Минск-Северный». – Этот трамвай не для жителей квартала, – заявила главный архитектор проектов (ГАП) «Минскградо» Ирина Гайсёнок. – Этот трамвай для подвоза Сухарево в центр города. Проектом предусмотрено пустить трамвай по 1-му Загородному переулку. По словам архитектора, сейчас город определяет маршрут будущего трамвая. Его трассировка может совпасть с существующей улицей Харьковской. Однако пустить трамвай могут и в новом створе, который планируют пробить южнее нынешнего.



Фото: Игорь Хмара

Как отнеслись к проекту жители района? По большому счёту, данный ПДП мало касается жителей Тучинки, полагает председатель инициативной группы жителей района Игорь Букатый: массиву частного сектора к западу от улицы Гусовского на данный момент ничего не угрожает. – Нам главное, чтобы вместо бассейна не построили аккумуляторный завод. Мы позвонили на «Табак-инвест»: они утверждают, что уже модернизировали производство (эту реплику многие люди встретили смехом – прим. авт.). Улучшить экологическую ситуацию в районе можно путём уменьшения санитарно-защитной зоны предприятий, напомнил активист. С этой целью производства необходимо модернизировать для сокращения выбросов. Жители района недоумевают: зачем сносить здания, которые недавно прошли через капитальный ремонт (например, военкомат)? Некоторые люди предложили оставить жилые дома, а бассейн построить в пригороде. – Сады частных домов – это не озеленительная зона? Это не барьер для выбросов табачной фабрики? Почему санитарный врач не сделает вывод, что только наши сады спасают экологию района? А санитарный врач молчит, потому что табачная фабрика – градообразующее предприятие, которое платит хорошие налоги в казну. Поэтому все предприятия выносят, но оставляют табачную фабрику, которая загрязняет больше всех.



Фото: Игорь Хмара

Жилой дом №31 по улице Кальварийской – единственное жильё, которое может остаться в районе после 1-го этапа реализации проекта. – Условия жизни здесь не очень хорошие, – считает ГАП Ирина Гайсёнок. – Рядом производственная и общественная застройка, двора нет, детские площадки организованы не по нормам, озеленение не по нормам. – А вы спрашивали у нас про условия жизни? – возразили местные. – Плохо ли нам там жить? – Вам, предполагаю, удобно, – парировала специалист «Минскградо». – Очень удобное место. – Так ведь санитарно-защитную зону сокращают! – продолжали недоумевать люди. – Почему тогда нельзя оставить нас жить в своём доме? Зачем делать из него гостиницу? Большинство «аборигенов» беспокоила возможность реконструкции частного сектора. Пока город не найдёт инвестора, о сносе речи не идёт – заверил заместитель начальника управления по архитектуре и строительству Павел Тумас. Он предложил всем желающим проводить ремонт и реконструкцию частных домов. Для получения согласования и решения проблем чиновник пригласил жителей района прийти на личный приём. Попутно тучинцы пожаловались на отсутствие асфальтированных тротуаров по Загородному переулку: «Наши дети ходят в школу по песку, а вечером не хватает освещения». Жители улицы Верещагина недовольны отсутствием водопровода и канализации: «Центр города, а дерьмо течёт по всем переулкам». Также людям не хватает 2 дней вывоза мусора: «2019 год, а мне приходится накапливать дома мусор, потому что его вывозят только по средам и субботам». Один из посетителей презентации озаботился возможностью сохранения зелёных насаждений с толщиной ствола более 4 сантиметров, как это предусмотрено в проекте указа президента Беларуси. – Всё, что возможно сохранить или пересадить, будет сделано, – пообещала ГАП Ирина Гайсёнок. – Это будут обсуждать на последующих стадиях проекта. При необходимости вырубки осуществят компенсационные посадки.



Фото: Игорь Хмара

Где можно посмотреть проект? Какие сроки обсуждения? Проект опубликовали на сайте администрации Фрунзенского района: опорный и детальный планы, но без пояснительной записки. Общественное обсуждение проекта проходит с 22 апреля по 16 мая 2019 года. Посмотреть проект вживую можно будет с 22 апреля по 6 мая в фойе 1-го этажа школы №99: – адрес: улица Берута, дом 13; – время работы: с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.

Куда отправлять замечания и предложения? Согласно пункту 25 Положения о порядке проведения общественных обсуждений жители района имеют право выдвинуть своих представителей в члены комиссии, которая подведет итоги общественного обсуждения и отправит «Минскградо» свое мнение: утвердить ли проект, отклонить его или направить на доработку. В комиссию могут войти по 3 физических и юридических лица, проживающих или ведущих свою деятельность на территории проектирования. Направить заявление о выдвижении своих представителей в администрацию Заводского района инициативная группа вправе вплоть до последнего дня общественного обсуждения: до 2 мая. Прямо на презентации проекта Игорь Букатый обратился к чиновникам с заявлением с просьбой включить в состав комиссии представителей инициативной группы физических лиц. Заместитель главы администрации Фрунзенского района Ирина Савицкая приняла заявление и пообещала его удовлетворить. Заодно Ирина Григорьевна сообщила, что заседание комиссии состоится 17 мая (в пятницу) в администрации Фрунзенского района (улица Кальварийская, дом 39), начало в 10:00.

Свои замечания и предложения по проекту можно будет направить по 16 мая включительно в администрацию Фрунзенского района: – в письменном виде: в журнале замечаний и предложений (фойе 1-го этажа школы №99: улица Берута, дом 13; с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00); – по обычной почте: 220073, город Минск, улица Кальварийская, дом 39 (с пометкой «Общественное обсуждение»); – по электронной почте: frun.stroi(собачка)minsk.gov.by (с пометкой «Общественное обсуждение»). Заказчик проекта – комитет архитектуры и градостроительства Мингорисполкома. Разработчик проекта – «Минскградо» (главный архитектор проекта – Ирина Гайсёнок). Организатор общественного обсуждения — управление архитектуры и строительства администрации Фрунзенского района. Контакты организатора: – адрес: улица Кальварийская, дом 39; – телефон +375 (17) 204-41-67.

Фото: Игорь Хмара