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Кувейт планирует выделить кредит в 50 миллионов долларов на строительство онкоцентра в Гродно

25.04.2019 — Новости Экономики | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Кувейт планирует выделить кредит в 50 миллионов долларов на строительство онкоцентра в Гродно

Этот вопрос обсуждается в рамках визита делегации Кувейтского фонда арабского экономического развития в Беларусь.

Планируется, что кредит поступит двумя частями – по 25 миллионов долларов каждая – и будет предоставлен на 25 лет.

Кувейт планирует выделить кредит в 50 миллионов долларов на строительство онкоцентра в Гродно

Онкоцентр с пансионатом и стационаром более чем на 300 коек появится на базе больницы №3: она будет реконструирована, часть корпусов – построены.

Кувейт планирует выделить кредит в 50 миллионов долларов на строительство онкоцентра в Гродно

– Сегодня в области примерно 30 тысяч человек имеют онкологические заболевания, это на полторы тысячи больше по сравнению с предыдущим годом. Помощь им оказывается, однако все равно мы вынуждены направлять пациентов на лечение в другие центры, в том числе в Минск– рассказал председатель областного исполнительного комитета Владимир Кравцов. – Поэтому мы приняли решение о строительстве онкологического центра. Тем более, Гродненщина – единственная область Беларуси, где его пока нет. Это дорогостоящий проект, и очень важный для нашего региона. Часть средств предусмотрена областной и республиканской инвестиционными программами. Также мы рассчитываем на привлечение кредитных ресурсов.

Кувейт планирует выделить кредит в 50 миллионов долларов на строительство онкоцентра в Гродно

Планируется, что возведение онкоцентра будет начато в нынешнем году. А кредит готов представить Кувейтский фонд арабского экономического развития.

Кувейт планирует выделить кредит в 50 миллионов долларов на строительство онкоцентра в Гродно

Кувейт планирует выделить кредит в 50 миллионов долларов на строительство онкоцентра в Гродно

– Мы приехали в Беларусь с миссией, которая связана с развитием сектора здравоохранения. Мы понимаем важность этого проекта для всего региона. За три дня нашего пребывания в Беларуси побывали в Министерстве финансов и Министерстве здравоохранения, где обсудили детали проекта, его стоимость. Также посетили площадку, где будет возводиться центр. Предполагаю, что к концу нашего пребывания в Беларуси мы заключим соглашение по данному проекту, – отметил старший юридический консультант Кувейтского фонда арабского экономического развития Нават аль-Махамель. – Поскольку это масштабный проект, он разбит на две фазы, решение по первой мы планируем принять в ближайшие несколько дней. На первом этапе обсуждается строительство радиологического и хирургического корпусов, а также закупка медицинского оборудования. Планируем инвестировать 25 миллионов долларов в первой фазе и столько же – во второй.

Кувейт планирует выделить кредит в 50 миллионов долларов на строительство онкоцентра в Гродно

Как рассказал руководитель делегации, первый этап будет завершен в 2023 году, а в 2024 – начат второй.

Источник: grodnonews.by (текст: Татьяна КУЗНЕЧЕНКОВА, фото: Артема ТУРЛАЯ)

 
Теги: Минск
 
 
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Этот вопрос обсуждается в рамках визита делегации Кувейтского фонда арабского экономического развития в Беларусь. Планируется, что кредит поступит двумя частями
 
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