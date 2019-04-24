Кувейт планирует выделить кредит в 50 миллионов долларов на строительство онкоцентра в Гродно

Источник материала: Полымя





Этот вопрос обсуждается в рамках визита делегации Кувейтского фонда арабского экономического развития в Беларусь.

Планируется, что кредит поступит двумя частями – по 25 миллионов долларов каждая – и будет предоставлен на 25 лет.





Онкоцентр с пансионатом и стационаром более чем на 300 коек появится на базе больницы №3: она будет реконструирована, часть корпусов – построены.





– Сегодня в области примерно 30 тысяч человек имеют онкологические заболевания, это на полторы тысячи больше по сравнению с предыдущим годом. Помощь им оказывается, однако все равно мы вынуждены направлять пациентов на лечение в другие центры, в том числе в Минск, – рассказал председатель областного исполнительного комитета Владимир Кравцов. – Поэтому мы приняли решение о строительстве онкологического центра. Тем более, Гродненщина – единственная область Беларуси, где его пока нет. Это дорогостоящий проект, и очень важный для нашего региона. Часть средств предусмотрена областной и республиканской инвестиционными программами. Также мы рассчитываем на привлечение кредитных ресурсов.







Планируется, что возведение онкоцентра будет начато в нынешнем году. А кредит готов представить Кувейтский фонд арабского экономического развития.









– Мы приехали в Беларусь с миссией, которая связана с развитием сектора здравоохранения. Мы понимаем важность этого проекта для всего региона. За три дня нашего пребывания в Беларуси побывали в Министерстве финансов и Министерстве здравоохранения, где обсудили детали проекта, его стоимость. Также посетили площадку, где будет возводиться центр. Предполагаю, что к концу нашего пребывания в Беларуси мы заключим соглашение по данному проекту, – отметил старший юридический консультант Кувейтского фонда арабского экономического развития Нават аль-Махамель. – Поскольку это масштабный проект, он разбит на две фазы, решение по первой мы планируем принять в ближайшие несколько дней. На первом этапе обсуждается строительство радиологического и хирургического корпусов, а также закупка медицинского оборудования. Планируем инвестировать 25 миллионов долларов в первой фазе и столько же – во второй.







Как рассказал руководитель делегации, первый этап будет завершен в 2023 году, а в 2024 – начат второй.

Источник: grodnonews.by (текст: Татьяна КУЗНЕЧЕНКОВА, фото: Артема ТУРЛАЯ)